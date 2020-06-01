Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri

Saç sağlığına özen göstermek yapılması gereken tek başına bir görevken, saç uzatmak daha da zor gelebilir. Saçınızı sağlıklı uzatmak ve bakım yapmak için çok fazla özen gösteriyor musunuz? Unutmayın ki, saçınızın sağlığına katkıda bulunurken hızlı saç uzatmak için süreci hızlandırmaya yardımcı olan maddeler vardır. Bunlardan biri de yoğurt. "Yoğurt saça iyi gelir mi?" sorularına karşılık yoğurt ile saç maskesi tariflerini sizler için derledik.

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Bilindiği gibi yoğurt, yaygın olarak kullanılan bir saç bakım bileşenidir. Saç sağlığı ve bakımı için gerekli olan vitamin ve yağ asitlerinden zengin bir gıdadır. Ayrıca yoğurt, mükemmel bir saç uzatma sağlar.

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Yoğurdun Saça Faydaları Nelerdir?

"Saç büyümesi için ne yapılır?" soruları saçına özen gösteren ve bunu düşünenler arasında sıkça konuşulmaktadır. Saç uzaması için yoğurt etkili bir gıdadır. Saça yoğurt sürmenin faydaları ise;

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Barındırdığı antifungal özellikleriyle kafa derisini yatıştırır ve kepekten kurtulmanızı sağlar.

Saçınızı daha uzun süre nemli tutarak kıvrılmayı yumuşatmaya yardımcı olur.

Kafa derisi sağlığına katkıda bulunarak ve foliküllerin tıkanmasını azaltarak saç dökülmesini önler.

Yağ bezlerinin meydana getirdiği sebum salgısı üretimini düzenleyerek, kafa derinizin pH seviyelerini dengeler.

Ayrıca yoğurt, soğutma etkisiyle birlikte kafa derisini rahatlatır.

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Saç Uzaması için Yoğurt ile Saç Maskesi Tarifleri

"Saça yoğurt sürülür mü?" diye düşünüyorsanız, yoğurtla hazırlayacağınız saç maskelerini rahatlıkla saçınıza sürebileceğinizi söyleyebiliriz. Aşağıda bahsettiğimiz yoğurtla saç maskesi tarifleri ile denemeler yapabilirsiniz.

1.) Yoğurt Yumurta Saç Maskesi

Yoğurt yumurta saç maskesi ile kafa derinizi ve saçınızı besleyen proteinleri almış olacaksınız ve bu işlem saçınızın hızlı ve sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayacak. Bu maske, saç nemli ya da kuruyken uygulanabilir.

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Malzemeler:

1 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

Süre: 20-30 dakika

Uygulama: Haftada 2 gün uygulanabilir.

Yoğurt Yumurta Saç Maskesi Yapılışı:

Bir kap içerisinde yumurta sarısı ve beyazı birleşinceye kadar iyice çırpın.

Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyin ve karıştırarak macun haline getirin.

Saçınızı bölümlere ayırın ve yoğurt yumurta maskesini saç kökünden uçlara doğru uygulayın.

Saçlarınızın tümünü kapladığından emin olun ve saç maskesini 20-30 dakika bekletin.

Son olarak maskeyi şampuan ve soğuk su ile yıkayın.

2.) Yoğurt Muz Saç Maskesi

Yoğurt maskeleri ile saç uzatma için uygulayabileceğiniz tariflerden biri de muzla birlikte olanıdır. Uygulayacağınız bu maske nemli olmasının yanı sıra oldukça besleyicidir ve kafa derisini temizleme özelliklerini içerir. Hem saç derinizin hem de saçınızın sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

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Malzemeler:

Yarım olgun muz

1 yemek kaşığı yoğurt

3 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı limon suyu

Süre: 25-30 dakika

Uygulama: Haftada iki kere tekrarlanabilir.

Yoğurt Muz Saç Maskesi Yapılışı:

Bir kap içerisinde muzu topak olmayana kadar ezin.

Ezdiğiniz muz içerisine diğer malzemeleri ekleyin ve bir macun elde edinceye kadar karıştırın.

Bu karışımı saçınızın köklerinden uçlarına doğru uygulayın.

Yoğurt muz maskesini en az 25-30 dakika saçınızda bekletin.

Son olarak şampuanla yıkayın.

3.) Yoğurt Zeytinyağı Saç Maskesi

Evde yapılacak doğal saç maskeleri ile saçınızı sağlıklı şekilde uzatabilirsiniz. Zeytinyağlı yoğurt maskesi ile saçlarınızı sağlıklı tutarken, kırılmalarını önleyecek ve saç büyümesine yardımcı olacaksınız.

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Bu saç maskesi saçlarınızı rahatlatır ve limonla saç durulaması ile saç derinizin pH seviyesini dengeler ve saçınıza parlaklık kazandırır.

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Malzemeler:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kase yoğurt

1 yemek kaşığı limon suyu

2 su bardağı su

Süre: 20 dakika

Uygulama: Haftada 2 kere tekrarlanabilir.

Yoğurt Zeytinyağı Maskesi Yapılışı:

Zeytinyağı ve yoğurdu bir kap içerisinde karıştırın ve kenara koyun.

1 bardak limon suyunu ve 2 bardak suyu da bir sürahide birleştirin.

Saçınızı şampuanla yıkayın ve fazla suyu sıkarak uzaklaştırın.

Zeytinyağlı yoğurt maskesini nemli saçlarınıza uygulayın ve 20 dakika bekletin.

Maskeyi ılık suyla durulayın. Ardından saçlarınızı limon suyu ile tekrar durulayın.

Son olarak şampuan ile saçınızı yıkayın.

4.) Yoğurt Bal Saç Maskesi

Bal yoğurt saç maskesi faydaları arasında tıkanmış folikülleri önleyerek saç derinizdeki yağ üretimini kontrol etmesi yer almaktadır. Bu maske içerisine kuru saçlarınız varsa bir muz, yağlı saçlarınız varsa ise bir çilek ekleyebilirsiniz.

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Malzemeler:

Yarım kase yoğurt

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı elma sirkesi

Süre: 30 dakika

Uygulama: Haftada 2 kere tekrarlanabilir.

Yoğurt Bal Saç Maskesi Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir kapta birleştirin ve karıştırarak pürüzsüz, tutarlı bir macun elde edin.

Saçlarınızı bölümlere ayırın ve karışımı köklerden uçlara doğru uygulayın.

Tüm saçınızı kapladığından emin olun ve yoğurt bal maskesini 30 dakika bekletin.

Son olarak şampuanla yıkayın.

5.) Aloe Vera Yoğurt Saç Maskesi

Aloe vera'nın amino asitler ve protein içeriği yüksektir. Aynı zamanla antimikrobiyaldir ve kafa derinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Bu saç maskesi saç büyümesine yardımcı olacak ve kepek probleminiz varsa da azaltacaktır.

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Malzemeler:

3 yemek kaşığı saf aloe vera jeli

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

Süre: 45 dakika

Uygulama: Haftada 2 kere tekrarlanabilir.

Aloe Vera Yoğurt Maskesi Yapılışı:

Malzemeleri bir kapta birleştirin ve pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Karışımı 15 dakika boyunca kafa derisine masaj yaparak sürün.

Ardından saçınızı örtün ve 30 dakika bekletin.

Son olarak şampuanınız ile yıkayın.

6.) Avokado Yoğurt Saç Maskesi

Avokado, saç derisi sağlığını onaran ve saç büyümesine yardımcı olan antioksidanlar ve E vitamini bakımından zengindir. Ayrıca son derece kusursuzdur ve kuru saçlar için mükemmel bir saç bakım bileşenidir.

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Malzemeler:

1 kase yoğurt

Yarım olgun avokado

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

Süre: 25 dakika

Uygulama: Bu maskeyi kuru saçlarınız varsa haftada bir, normal saçlarınız varsa iki haftada bir kez kullanabilirsiniz.

Avokado Yoğurt Maskesi Yapılışı:

Bir kapta topaksız olana kadar avokadoyu ezin.

Diğer maddeleri üzerine ekleyin ve pürüzsüz, tutarlı bir macun olana kadar karıştırın.

Saçlarınızı bölümlere ayırıp, saç köklerinizden saç uçlarınıza kadar uygulayın.

Beslenmeyi arttırmak için saç köklerine ve uçlarına yoğunlaşabilirsiniz.

Maskeyi 20 dakika bekletin ve sonrasında şampuanla yıkayın.

7.) Köri Yaprakları Yoğurt Saç Maskesi

Köri yaprakları saç dökülmesini engellemeye yardımcı olan protein ve beta-karoten bakımından zengindir. Bu maskenin kullanılması saç büyümesini hızlandırırken, kalınlaşan saçlara da yardımcı olacaktır.

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Malzemeler:

1 kase yoğurt

Bir avuç taze köri yaprağı

Süre: 30 dakika

Uygulama: Saç büyümesini arttırmak için haftada bir kez bu maskeyi kullanın.

Köri Yaprakları Yoğurt Maskesi Yapılışı:

Köri yapraklarını yıkayın ve pürüzsüz bir macun elde etmek için mutfak robotundan geçirin.

Bir kapta öğütülmüş köri yaprakları ile bir kase yoğurdu karıştırın.

Elde edilen karışımı saç köklerinden başlayarak uçlara doğru uygulayın.

Ardından 30 dakika bekletin ve şampuanla yıkayın.

8.) Hindistan Cevizi Sütü - Yoğurt Saç Maskesi

Hindistan cevizi sütü, esansiyel yağ asitleri ve saç sağlığınızı güçlendiren vitaminler bakımından zengindir. Saç uzatmak için kafa derisine doğru beslenme sağlar.

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Malzemeler:

1 su bardağı Hindistan cevizi sütü

Yarım kase yoğurt

2 yemek kaşığı kafur yağı

Süre: 2 saat

Uygulama: Haftada bir kez

Hindistan Cevizi Sütü - Yoğurt Maskesi Yapılışı:

Bir kapta malzemeleri tutarlı bir karışım elde edilinceye kadar karıştırın.

Bu karışımı kafa derisine masaj yaparak baştan sona uygulayın.

1-2 saat bekletin ve ılık su ile durulayın.

9.) Çemen Yoğurt Saç Maskesi

Çemen, kafa derisi sağlığını korumak için kullanabileceğiniz en iyi malzemelerden biridir. Saç foliküllerini açar ve kepek sorununa yardımcı olur.

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Malzemeler:

1 kase yoğurt

Bir avuç çemen tohumu

Süre: 30 dakika

Uygulama: Haftada iki kere tekrarlanabilir.

Çemen Yoğurt Maskesi Yapılışı:

Çemen tohumlarını yoğurt içinde bir gece bekletin.

Sabah olduğunda tutarlı bir macun elde edinceye kadar ikisini öğütün.

Macunu saç derinize ve saçınıza uygulayın.

30 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın.

10.) Limon Suyu ve Yoğurt Saç Maskesi

Limon suyu yoğurt maskesi, ağırlaştırılmış kafa derisini yatıştırmanın en kolay yollarından biridir. Aşırı yağları giderir ve sebum üretimini düzenler. Folikül düzenlemesiyle sağlıklı saç büyümesini sağlar.

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Malzemeler:

4 yemek kaşığı yoğurt

2 çay kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı bal

Süre: 20 dakika

Uygulama: Bu saç maskesini haftada bir kez kullanabilirsiniz.

Limon Suyu ve Yoğurt Saç Maskesi Yapılışı:

Bir kapta malzemeleri düzgün bir karışım elde edinceye kadar karıştırın.

Bu karışımı saç derinize ve saçınıza uygulayın.

15-20 dakika bekletin ve ılık su ile durulayın.

Saç büyümesi asla kolay değildir ve sabır gerektirir. Evde yapılacak doğal saç maskeleri içerisinde yoğurt kullanılması saçlarınızın büyüdükçe sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır. Yoğurtla maske tarifleri arasında kullandıklarınız var mı? Farklı düşünceleriniz varsa, aşağıdan bize yazabilirsiniz.

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