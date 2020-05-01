Yeşil Çayın Cilde ve Saçlara Faydaları - Yeşil Çay Maske Tarifleri

Hepimiz yeşil çayı bir yerlerden duymuşuzdur. Özellikle zayıflamak isteyenlere, son zamanlarda sıkça önerilen yeşil çay içerisindeki antioksidanlar ile diyet listelerinin vazgeçilmezi haline geldi! Peki, bizim adını sadece diyet listelerinde, detokslarda duyduğumuz yeşil çayın cildimiz ve saçlarımız için büyük bir önem taşıdığını biliyor muydunuz? Biz de bu yazımızda yeşil çayın cilde faydaları yanı sıra yeşil çayın saçlara faydaları konusunu inceleyeceğiz. Ek olarak vereceğimiz yeşil çay maske tarifleri ile kendi cilt tipinize göre denemeler yapabilirsiniz. Ayrıca genel olarak yeşil çayın faydaları ve zararları yazımızı da okuyabilirsiniz.

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Yeşil çay kateşinler, epigallokateşin gallat (EGCG), flavonoidler, polifenoller, E vitamini, krom, manganez, selenyum, çinko ve C vitamini gibi birçok faydalı madde içerir. Bu maddeler ise cildimiz ve saçlarımız için oldukça faydalıdır.

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Yeşil çay kalp rahatsızlıkları, Alzheimer, Obezite, kanser, bakteriyel enfeksiyonların önlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, beyin hücrelerinin ölümünün engellenmesi ve hücre onarımı gibi pek çok alanda etkilidir, ancak biz bu yazımızda neredeyse tüm cilt ve saç problemlerimizden bizleri kurtaracak olan yeşil çay mucizesini ele alacağız.

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Yeşil Çayın Cilde Faydaları

Yeşil çay, cilt hücrelerinin yenilenmesi ve cildin temizlenerek gözeneklerin küçülmesinde büyük bir rol oynar. Yapacağınız çeşitli yeşil çay maskeleri ile cildinizde gözle görülür değişimler yakalayabilirsiniz.

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Yüksek antioksidan içeriği ve yaşlanma karşıtı özellikleri ile yeşil çay yaprakları sağlık ve güzellik alanı için mükemmel adaylardır. Yeşil çay yaprakları, çeşitli kozmetik ürünlerinde, cilt bakımında ve vücut bakımında önemli bileşenler olarak kullanılmaktadır.

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Ciltte DNA onarımı için uyarılar yaparak UV hasarı ile oluşan cilt kanserini önler. Yeşil çayın cildimizdeki faydalarını görmek için anlatacağımız tarifleri uygulayabilirsiniz. Hadi gelin yeşil çayın cilde faydaları konusuna detaylı bir şekilde göz atalım.

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Yeşil Çay Cilt Kanserini Önler

Yeşil çay hem demlenilip içildiğinde hem de aşağıda tarifini verdiğimiz maskeler şeklinde cildinize uygulandığında UV ışınlarının etkisini azaltarak cildinizi koruma altına alır. Böylece cilt kanserine yakalanma riskinizi düşürürken aynı zamanda güneş yanıklarını da azaltır. Yapılan araştırmalara göre yeşil çayı tüketen insanlar cilt kanserine daha az yakalanıyor.

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Yeşil Çay Cildinizdeki Yaşlanmayı Önler

Yeşil çay içeriği sayesinde hücre yenilenmesine büyük katkı sağlar. Hem yeşil çay içerek hem de cildinize uygulayarak yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırabilirsiniz. Yeşil çay, kolajen destekleyici, anti-aging vitamin B2 ve onarıcı, yumuşatıcı E vitamini içerir. Yapacağınız basit yeşil çay maskeleri ile gençleşin!

Yeşil Çay Akne, Sedef ve Kepeği Önler, Saçlarınızın Hızlı Uzamasını Sağlar

Anti-inflamatuar özellikleri için yeşil çayı çok seviyoruz, çünkü kateşinler adı verilen yüksek polifenol oranı sayesinde yeşil çayda bulunan kateşinler, tahrişi, kızarıklığı ve şişmeyi azaltır. Yeşil çay kompresi cildiniz için yeşil çayın faydalarından yararlanmanın şımartıcı bir yoludur.

Yeşil çay akne tedavisi ve gözenekleri açmak için güçlü bir antibakteriyel ajandır. Yeşil çayda bulunan polifenoller, bakteriyel hücrelerle savaş verir ve enfeksiyonlara karşı savaşırlar, bu da akneye neden olan bakteriyel büyümenin tedavi edilmesi için yararlı bir araç olduğu anlamına gelir. Daha pürüzsüz, sağlıkla ışıldayan ciltler için bakteriyel sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Yeşil Çay Kompresi ile Gözeneklerden Kurtulun

Gözeneklerinizi küçültmek için yapabileceğiniz en basit şey, soğuk yeşil çay kompresidir. Bir bardak sıcak su üzerine silme bir yemek kaşığı yeşil çay ekleyerek demleyin. 5 – 6 dakika kadar demlediğiniz yeşil çayı buz kalıbına dökerek dondurun. Donmuş yeşil çayı özellikle gözenek problemi yaşadığınız bölgelere uygulayın. Yeşil çayın gözenek küçülten mucizesine şahit olacaksınız.

Tüm Cilt Tipleri için Yeşil Çay Maskesi

Yeşil çay, hem cilt sağlığı hem de cilt bakımı için gerekli olan Vitamin B2 ve Vitamin E ile dolu. B2, genç cilt yapısı ve sertliği için kolajen düzeylerinin korunmasında önemli bir rol oynar. E vitamini ise yeni cilt hücresi oluşumunu destekler ve ayrıca yumuşak ve beslenmiş ciltler için yoğun bir nemlendirici görevi görür.

Siz de haftada en az 1 kere yeşil çay maskesi yaparak cildinizdeki mükemmel değişimi gözlerinizle görebilirsiniz.

Kuru Ciltler için Yeşil Çay Maskesi: 1 çay kaşığı toz yeşil çay + 1 tatlı kaşığı Bal (Eğer yaprak halinde yeşil çayınız varsa havanda ezerek toz haline getirebilirsiniz.)

Akne (Sivilce) Problemi Yaşayan Ciltler için Yeşil Çay Maskesi: 1 çorba kaşığı toz yeşil çay + 1 çay kaşığı zerdeçal + 1 çay kaşığı elma sirkesi (Eğer yaprak halinde yeşil çayınız varsa havanda ezerek toz haline getirebilirsiniz.)

Yağlı Ciltler için Yeşil Çay Maskesi: 1 çay kaşığı toz yeşil çay + 1 çorba kaşığı toz kil + su (Suyu maskeyi istediğiniz kıvama gelene kadar ekleyebilirsiniz. Önerilen: Macun kıvamı)

Yeşil Çaylı Peeling: 1 çorba kaşığı toz yeşil çay + 1 çay kaşığı limon suyu + 1 çay kaşığı üzüm çekirdeği yağı.

Göz Altı Morlukları için Yeşil Çay

Özellikle sağlık problemleri, uykusuzluk, yaşlanma ya da genetik nedenlerden dolayı oluşan gözaltı morlukları çoğu zaman bizleri rahatsız eder. Hele ki özel bir günün öncesinde birden bire moraran gözaltları daha çok kapatıcı, bununla birlikte de daha çok kimyasal kullanmamıza sebep olur. Tüm gözaltı morluklarınızı yeşil çayla kolayca geçirebileceğinizi söyleseydim nasıl olurdu?

Doğru duydunuz gözaltı morluklarınızı yeşil çay ile kolayca geçirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken demlediğiniz yeşil çay yapraklarını sudan çıkararak bir tabağa alın ve soğutun. Soğuttuğunuz bu yaprakları ince bir beze sararak gözaltınıza kompres yapın. Burada yaprakların soğuk olması önemli, eğer sıcak ya da ılık olurlarsa gözaltınız daha da kızarıp morarabilir.

Eğer poşet çay kullanıyorsanız da demlediğiniz 2 poşet yeşil çayı sudan çıkararak bir tabak ile dolapta soğuyana kadar bekletin. Soğuk poşet yeşil çayları gözaltınıza koyarak en az beş dakika kompres yapın. Güle güle morluklar! Merhaba canlı gözaltları.

Yeşil Çayın Saçlara Faydaları

Yeşil çayın bir diğer faydası da saçlarımızadır. Cildimizden sonra saçlarımız için de oldukça yararlı olan yeşil çayın kıl köklerini uyaran kateşinler ve polifenoller sayesinde saçların büyümesini teşvik ettiği kanıtlanmıştır.

Yeşil çayda bulunan doğal polifenol ve C vitamini içeriği saç tellerinize parlaklık ve canlılık kazandırmak için mükemmeldir. Ayrıca sadece saçlarınız değil kaşlarınızın da dökülmesini önler ve daha gür kaşlara kavuşmanızı sağlar. Kepek, sedef, saç dökülmesi sorunları yaşayanlar ve saç köklerinde iltihap, kızarıklık sorunları yaşayanlar tüm bu sorunlarından kurtulmak ve daha sağlıklı bir saç derisine ve gür saçlara sahip olmak için aşağıda vereceğimiz tarifi uygulamalılar.

Ayrıca yine kaş dökülmesi yaşayan, kaşlarında sedef kızarıklık olan ya da daha gür kaşlara sahip olmak isteyenler de yine aynı tarif ile mükemmel kaşlara kavuşabilirler.

Saç ve Kaş İçin Yeşil Çay Durulama Suyu

Yarım litre suyu kaynatın ve altını kapatın. Yaklaşık bir dakika kadar suyu bırakın ve ısısının biraz düşmesini bekleyin. Kaynamış ve bir dakika beklemiş suyun içerisine tepeleme bir yemek kaşığı ya da silme iki yemek kaşığı yeşil çayı ekleyin ve beş dakika boyunca demlenmesini bekleyin.

Burada suyu hemen kullanmamamızın nedeni çok kaynar olup yeşil çayın içerisindeki yararlı maddeleri öldürmesini önlemektir. 5 dakika boyunca demlenen yeşil çayı, süzün ve oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.

Temiz saçınıza (ister kuru ister nemli), hazırladığınız bu suyu masaj yaparak yedirin. Özellikle saç diplerinize masaj yaparak uygularsanız kan dolaşımını arttırarak yeni saç oluşumuna katkı sağlarsınız.

Aynı zamanda sedef, kepek ve kızarıklığın önlenmesi için saç derinizi iyice bu yeşil çay ile beslersiniz. Yine beş dakika masaj yaparak saçınıza yedirdiğiniz bu yeşil çayı durulayarak işlemi tamamlamış olursunuz. Haftada iki kere yeşil çay ile mükemmel ve canlı saçlara kavuşabilirsiniz.

Aynı suyu pamuk yardımı ile kaşlarınıza uygulayarak kaş dökülmesini önler ve gür kaşlara sahip olabilirsiniz. Bizim önerimiz her seferinde yeşil çayın yeni demlenmesi, böylece içerisindeki yararlı maddeleri kaybetmemiş olur.

Yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor. Biz bu yazımızda sadece haricen kullanılan yeşil çayın faydalarını derlemeye çalıştık. Yeşil çay maskeleri, kremler ve bakım suları ile neredeyse tüm cilt ve saç problemlerinizden kurtulabilirsiniz. Yeşil çayın cilde faydaları ve yeşil çayın saça faydası içeriklerini sizler için bir araya getirdik, sizin de yeşil çaylı güzellik tarifleriniz varsa, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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