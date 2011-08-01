5 Adımda Saçları Sağlıklı Tutmanın Yolları

Uzun, dökülmeyen ve sağlıklı saçlar, her kadının istediği bir şeydir. Sağlıklı saçlar, güçlü, yumuşacık ve pürüzsüz bir görünüm sunar. Herkes saçlarının sağlıklı olması için birçok uygulama dener ve sağlıkla parlayan saçlarıyla dikkat çekmek ister. Sağlıklı saçlar istiyorsanız, saçınızı sağlıklı tutmanın en etkili yollarını sizler için bir araya getirdik.

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Saçların Sağlıklı Olması için Neler Yapılmalı?

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1.) Düzenli Olarak Kesmek

Saç kırıklıklarını önlemek ve saçların daha sağlıklı büyümesini sağlamak için düzenli olarak kesilmeleri gerekir. Profesyonel bir berber ya da bir stilistten destek alabilirsiniz. Kısa saçlar için 4-8 hafta iken, orta ve uzun saçlar için kırıkların aldırılması 6-12 hafta arasında yaptırılmalıdır.

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Pratiğiniz varsa bu işlemi evde kendiniz de yapabilirsiniz. Saçlarınızı düzenli olarak kesmeniz, hasar gören saçları ve yıpranmış uçları ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve saçın daha yumuşak ve esnek hale gelmesini sağlar. Böylece kırılmalar da önlenmiş olur.

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2.) Şampuan ve Saç Kremi ile Temizleyin

Saçlarınızı temizlemek için şampuan kullanmak önemlidir. Şampuan yapma işleminde de saçın derisinin temizlendiğinden emin olun. Ayrıca saçın uzunluğuna bağlı olarak şampuanın ne kadar kullanılması gerektiği ayarlanmalıdır. Aşırı şampuan kullanımı, saçlarınızı nemlendirerek saçın doğal parlaklığından sorumlu yağları ortadan kaldırır ve saçları kuru hale getirir.

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Saç yıkamak, haftada bir veya iki kez olursa ideal sayılabilir. Bunun yanı sıra saçlarınızı nemle canlandırmak için şampuanla temizlikten sonra yüksek kalitede bir saç kremini kullanabilirsiniz. Kremi saç köklerine değil, saç uçlarına özenli bir şekilde uygulayın.

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3.) Sağlıklı Beslenme

Saçınızı sağlıklı tutmak için en etkili ve önemli yol, sağlıklı beslenmedir. Bazı gıdalarda bulunan vitaminler ve proteinler, sağlıklı saç büyümesi için gereklidir. Ayrıca saçlarınıza doğal parlaklık verirler.

Günlük diyetinizin içerisine demir bakımından zengin fasulye, soya fasulyesi ve çeşitli sebzeleri dahil etmenizi öneririz. Süt, bezelye ve mercimek gibi protein bakımından zengin kaynakları da ekleyin. Ayrıca günlük olarak bol su içmeyi unutmayın. Bol su tüketimi, saç, tırnak ve sağlıklı cilt için önemlidir.

4.) Saç Yağlarını Kullanın

Saçların sağlıklı görünümünü arttırmak için çeşitli saç yağlarını kullanabilirsiniz. Doğal olarak üretilen yağ, saç ve kafa derisini nemlendirir. Hindistan cevizi yağı, badem yağı veya zeytin yağı gibi yağları kafa derisine ve saçlarınıza düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

İnce ve düz bir saçınız varsa, şampuanlamadan önce saçınıza hindistan cevizi yağı gibi uçucu bir yağ uygulayabilirsiniz. Kuru saç tipiniz varsa saçı nemli tutmak için ıslakken yağ uygulayın. Bu tarz saçlarınıza uygulayacağınız yağlar ile yumuşak, yönetilebilir ve sağlıklı saçlarınıza kavuşabilirsiniz.

5.) Saçlarınızı Dikkatli Kullanın

Saçlarınızın bakımını yaparken dikkatli kullanmalısınız. Saçınızı taramak için geniş kıllara sahip fırçalar kullanabilirsiniz. Kuru saçlara kıyasla ıslak saçlar daha zayıf olduğu için hafifçe taranmalıdır. Saçlarınızı kırılmalardan önlemek için çok gergin olmayacak şekilde tutun. Saçınızı günlük olarak tercihen günde iki kez fırçalayabilirsiniz.

Saçların sağlıklı olması için yapılması gerekenler konusunda bu adımları uygulayabilirsiniz. Saçlarımızı sağlıklı tutmak için gerekli bakımlarını özenle yapmalıyız. Saçları sağlıklı tutmanın yolları hakkında farklı görüşleriniz varsa, aşağıdan bize yazabilirsiniz.

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