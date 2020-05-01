Yaşlılık ilk olarak yüzde birtakım kırışıklar ile açığa çıktığı için, yüzünüze uygulayacağınız makyaj yöntemleri bu yönde oldukça önem arz ediyor. Ancak, merak etmeyin. Bugün yaşlılığı durdurmanın bir çaresi olmayabilir, ancak daha genç görünebilmenin birtakım püf noktaları da yok değil. Dilerseniz "Yaşlılık İzlerini Gizlemek için Neler Yapılabilir?" başlıklı içeriğimizde de, bu yöndeki ipuçlarına göz atıyor olacağız.

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Yaşlılık İzlerini Gizlemek için Nasıl Makyaj Yapılır?

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Yaşlılık kaçınılmaz bir olgu. Ancak "kadınlar" güzelliğin simgesi olduğu için, ister istemez bu durumun da bir çaresi var demek yanlış olmayacaktır. Çünkü gerek birtakım püf noktaları, gerek makyaj mucizeleri ile birlikte daha genç ve daha diri görünmek mümkün.

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Bu doğrultuda ne gibi adımlar atılabilir birlikte inceleyelim.

1) Kaz Ayakları

Maalesef ki birçok kadının yaşını göz kenarlarındaki çizgiler, bilinen diğer adı ile de, kaz ayakları ortaya çıkarmaktadır. Dolayısı ile buradaki çizgiler veya kırışıklıklar sizi olduğunuzdan daha yaşlı da gösterebilmektedir.

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Bu yüzden, göz kenarlarınıza kapatıcılar veya pudra yardımı ile uygulamalar deneyerek, kaz ayaklarını ortadan kaldırabilirsiniz. Kaz ayaklarına, fondöten uygulamanız çizgileri daha belirgin bir şekilde ortaya çıkaracağı için, bu bölgeye fondöten uygulamamanızda yarar bulunmaktadır.

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2) Düşük Kaşlara Son

Yaşlılığın bir diğer belirtisi de, kaşların zamanla aşağıya doğru düşmesidir. Dolayısı ile bunu gizlemek sizin elinizde. Peki, nasıl yapabilirsiniz? Örneğin, açık renkli bir kapatıcı kullanarak kaşlarınızın daha kalkık görünmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle, kaşlarınızın daha kalkık görüneceğine emin olabilirsiniz.

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3) Ruj Renkleri

Dişleriniz beyaz ise, dilediğiniz renkte ruj kullanmanız bir problem yaratmaz. Ancak sarı diş yapısına sahipseniz, örneğin kırmızı rujlar, dişlerinizi daha da sarı gösterebilir. Bu yüzden diş yapınıza göre bir ruj rengi belirlemeniz ve genellikle onu kullanmanız daha genç görünmenizi sağlayacaktır. Veya dişlerinize bakım yaparak, bu sorunu aşabilmeniz de mümkündür.

4) Pembe Yanaklar

Daha genç görünebilmek için yanaklarınıza pembe allıklar uygulayabilirsiniz. Ayrıca elmacık kemiklerinize doğru allıkları uygulamanız daha yerinde bir tercih olacaktır. Çünkü aksi durumda yaşlanmaya bağlı olarak oluşan yanaklardaki çöküntü ortaya çıkacaktır. Bu yüzden allığı elmacık kemiklerinizin en üstüne doğru uygulayın. Pembe tonlardaki allıkları da tercih edebilirsiniz.

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Sonuç olarak yaş aldığınızı hissediyorsanız, fondöten kullanmamaya özen gösterin. Çünkü fondöten yüzünüzdeki çizgileri ve kırışıklıkları daha da belirgin bir hâle getirebilir. En doğrusu kapatıcı veya pudra kullanmaktır. Çünkü fondöten mevcut çizgileri olduğundan daha da çok gösterebilmektedir. Peki sizce, yaşlılık izlerini gidermek için neler yapılabilir?

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