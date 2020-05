Sağlıklı Saçlar için Öneriler - Etkili ve Benzersiz 7 İpucu

Kadın, erkek fark etmez. Sağlık saçlar herkesin hakkı. Eğer ki saçlarınız donuk ve yıpranmış görünüyor ise veya boyalardan ve birtakım kimyasallardan ötürü zarar görmüş ise, bugün bir karara varabilirsiniz. Yani "sağlıklı saçlar nasıl olur?" diye bir soru işaretiniz mevcut ise, aşağıdaki önerilerimizi uygulamayı düşünebilirsiniz. Sağlıklı yıkama ve stil alışkanlıklarını değiştirmek, aşırı sert saç bakımından kaçınmak ve besleyici bir diyet yapmak, saçlarınızın daha da sağlıklı görünmesini sağlayacaktır.

Sağlıklı Saçlar için Ne Yapmak Gerekir?

Kendi kendinize "sağlıklı saç nasıl anlaşılır?" sorusunu soruyorsanız, bir düşünün... Rapunzel veya Sindirella gibi karakterlerde en çok dikkatimizi ne çeker? Tabii ki bakımlı saçları! Onların saçlarından gözlerimizi alamayız.

Sadece ama sadece büyüleyici görünüyorlar. Gözlerimizin, o sağlıklı saçlarında dolaştığını dile getirmek yanlış olmaz. Parlak, canlı ve gösterişli saçlar herkesin dikkatini çeker zaten. Farklı stillerde saç şekilleri oluşturmak da elbette önemlidir.

Ancak ne olursa olsun, öncelikle "sağlıklı saçlar" elde etmemiz gerektiğini unutmayalım ve bu artıyı gözden kaçırmayalım. Eğer siz de Disney karakterleri gibi parlak, canlı saçlara sahip olmak istiyorsanız, bu imkânsız değil. Yalnızca aşağıda yer alan ipuçlarımıza göz atmanız yeterli olacak olup, bu sizi daha farklı bir insana çevirecektir. Zaten saçlar, insanı bambaşka kılmaz mı ki? Dilerseniz, sağlıklı saçlar için etkili ipuçlarına hemen şimdi göz atıyor olacağız.

Sağlıklı Saçlar için Yapılması Gerekenler

Saçlarınızı mutlaka koruyun.

Saçlarınızı her zaman güneşten, yağmurdan ve rüzgârdan koruyun. Çünkü aşırı güneş, ısı ve kirlilik v.b. saçlarımızın mevcut durumunu daha da kötü yönde etkiler. Bu yüzden kir birikimine neden olmamak, saçlarımızın kurumasını önlemek ve saçlarımızın altındaki derinin enfeksiyona duyarlılığının artmaması için, bu yönde dikkatli olmamız gerekmektedir. Bunun için önerimiz ne mi? Elbette, saçlarınızı bir şapka ile veya şemsiye ile korumanızdır. Bu oldukça basit ancak verimli bir çözüm önerisi, öyle değil mi sizce de?

Ayrıca saçlarınızın yıprandığını düşünüyorsanız, bu şekilde yıkamadan önce besleyici saç ürünleri kullanmanızda fayda vardır. Ancak elbette, bu ürünleri kullanmadan önce dikkatli olmanızda da yarar var, daha da kötü sonuçların ortaya çıkmaması için dikkatli davranın. Şampuanla saçınızı yıkadıktan sonra, mutlaka saç kremi kullanmaya özen gösterin. Bu saçlarınızın daha güçlü olmasını sağlayacaktır.

Saçlarınızı her gün değil, düzenli yıkayın.

Bu önemli bir nokta. Mevcut yıkama rutininizi değiştirmeniz yararlı olabilir. Çünkü saçınızı her gün yıkarsanız, bu durum saç derisinde yer alan yağların kurumasına neden olabilir. Ayrıca saçları her gün yıkamak daha çok yağlı saçlara neden olabilir. Dolayısı ile saç bakımı için, saçlarınızı her gün yıkamanız gerekmez. Bunun yerine, daha verimli bir çözüm önerimiz var.

Saçlarınızı haftada üç veya dört kez yıkamaya özen göstermelisiniz. Yani saçlarınızı sürekli değil, düzenli yıkamanız daha faydalı olacaktır. Belki ilk zamanlar saçlarınız daha yağlı görünebilir, ancak düzenli devam ettiğiniz müddetçe, daha sağlıklı bir görünüm elde edeceğinize emin olabilirsiniz. Saçlarınızı soğuk su ile yıkamanız daha iyi olabilir. Çünkü sıcak su ile yıkamak, saçlarınızda olası kıvrımlara sebep olabilir. Bu yüzden soğuk su ile yıkamak, daha parlak ve daha canlı saçlar elde etmenize yardımcı olacaktır.

Saçlarınızın da kırılgan olduğunu unutmayın.

Saçlarınızın kırılgan bir yapıda olduğunu unutmayın. Bu yüzden saçınızı hafifçe tutun ve narin bir elbise gibi düşünün onları. Yani saçlarınızın sağlıklı kalması için özenle hareket etmeniz gerekmektedir. Saçınızı yıkadıktan sonra, saçınızı elinizle sıkmak yerine, bir havlu ile kurulamaya özen gösterin.

Fırça yerine, tarak kullanmanız daha iyi olacaktır. Çünkü kuru bir fırça ile zorlamak, saçlarınızın daha da çok kırılmasına neden olabilir. Ayrıca geniş dişli tarak kullanmaya da özen gösterin. Çünkü aksi durumda saçlarınızın kırılgan yapısından ötürü, olası kırılmalar söz konusu olabilmektedir. Saçlarınızı yıkadıktan sonra, sürekli ısı ile şekillendirme cihazlarını kullanmayın. Az miktarda kullanın.

Çünkü saçlarınızı sürekli saç kurutma cihazı ile kurutmak, zararlı olabilir. Bu yüzden saçlarınızın normal şekilde kurumasına izin verin. Yani direkt ısı şekillendirme cihazlarını kullanmanız, saçlarınıza uzun vadede zarar verebilir. Bu yüzden sürekli olarak bu tip cihazları kullanmamalısınız.

Doğal saç bakım ürünlerini kullanın.

Ticari olarak sunulan saç bakım ürünlerinin mükemmel ötesi vaatleri olabilir. Ancak maalesef ki genellikle saçların kurumasına veya saç sağlığını kötü etkileyecek sonuçları beraberinde getirebiliyor. Bu yüzden doğal saç bakım ürünleri (otlar, yağlar, kremler) kullanmanız daha doğru bir tercih olacaktır.

Örneğin, bazı şampuanlar içerdiği güçlü yağ temizleyicileri yüzünden saçlarınızın dökülmesini veya yıpranmasını beraberinde getirebilir. Bunun yerine, temizleyici otlar veya yağlarla yapılan doğal şampuanlar kullanmanızda fayda bulunmaktadır.

Seçenekler için doğal saç bakım ürünlerinin bulunduğu bir dükkana göz atabilirsiniz. Elbette, şampuan kullanacaksınız. Ancak içeriği doğal formüllerle hazırlanmış olması, saçınızın daha taze ve sağlıklı görünmesini sağlayacaktır. Yani dile bile getiremediğimiz karmaşık kimyasallar barındıran ürünleri kullanmaktan kaçının ve daha doğal ürünlere yönelin.

Boyalara dikkat edin, pişman olmayın.

Birçok insan düzenli olarak saç boyası kullanıyor. Ancak dikkat edin, bu uzun vadede zararlı olabilir. Çünkü saç boyaları içerisinde birçok kimsayal barındırır ve zamanla bunun zararları açığa çıkacaktır. Bu yüzden, yapılan araştırmalara göre de saçlarını boyayan kişilerin, boyamayan kişilere göre daha çok lenfoma kanserine sahip olduğunu ortaya çıkardı.

İçerisindeki kimyasallar çok fazla olduğu için, alerjik hastalıklar veya gözlerde ödem, saç diplerinde (derilerde) yaralar gibi sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Eğer boya kullanacaksanız, doğal olduğundan ve kaliteli olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca kalıcı boyalardan da uzak durun, çünkü bunun da uzun vadede zararları olacaktır.

Sağlıklı saçlar için, saç yağı kullanabilirsiniz. Yani sağlıklı saçlar için, bu tedavi yöntemini uygulamaktan kaçınmayın. Saçlarınızın daha parlak ve yumuşak olması için, saç diplerinize doğru uygulayın ve haftada birkaç kez tekrarlayın. Saç kremi kullandıktan veya saçlarınız kuruduktan sonra uygulayabilirsiniz. Haftada birkaç kez, aşağıdaki şekilde tedavi uygulayabilirsiniz:

Zeytinyağı veya badem yağı ile saçınıza masaj yapabilirsiniz. Yağın saçınızda 2 saat veya gece boyunca kalmasına izin verin. Serin bir su ile durulayın, daha sonra şampuan ile yıkayın.

Saç sağlığı için gerekli vitaminler unutulmamalı.

Saçlarınızın daha sağlıklı olması için, beslenmenize de dikkat etmeniz gerekmektedir. Bol miktarda protein, B vitamini, demir ve omega-3 içeren dengeli bir gıda tüketimi mümkün olduğunda daha kalın ve sağlıklı saçlara sahip olmanızı sağlayacaktır. Örneğin, B vitamini saçlarınızı daha kalın ve kuvvetli yapar.

Yeterli miktarda B vitamini elde etmek için bol miktarda meyve, sebze ve fındık yemeye özen gösterin. Demir ve protein almak için; tavuk, balık ve yeşil yapraklı lahane ve ıspanak yiyebilirsiniz.

Ayrıca ceviz ve avokado, saçlarınızın daha parlak ve sağlıklı kalmasını sağlayacak olan mükemmel bir omega-3 kaynaklarıdır. Diyetinizi saçlarınızı daha da güçlü yapmak için düzene oturtun ve gerekli görmeniz durumunda bir doktora başvurarak vitamin takviyesi de alabileceğinizi unutmayın.

Tatilde de saç bakımınıza dikkat edin.

Herkes yüzmeyi sever. Ancak bu sefer de saçlarınız tuzlu suya maruz kalacaktır. Bu yüzden saçınızı tuzdan arındırmak için, sürekli şampuan ile yıkamanız da zararlı olabilir. Bu yüzden saçlarınızı ılık bir su ile durulamanız ve sonrasında birtakım verimli bakım yağları ile masaj yapmanız en doğrusu olacaktır.

Çünkü sürekli denize girip çıktıktan sonra, şampuan ile yıkamanız saçınıza zarar verebilir. Bu yüzden doğal bakım yağları, kremleri kullanmanız en doğrusu olacaktır. Ayrıca dilerseniz denizde iken bone kullanarak saçlarınızı korumaya yardımcı olabilirsiniz.

Sağlıklı Saçlar için Yapılması Gerekenler Özetle Nelerdir?

Saçınızı kuruyken değil, ıslakken tarayın veya şekillendirin.

Sürekli maşa veya benzeri saç şekillendiriciler kullanmayın.

Her gün düzleştirici kullanmayın, tarak yardımı ile bunu yapın.

Saçlarınızı düzenli yıkayın ve sağlıklı saçlar için verimli maskeler kullanın.

Saçlarınızı koruyun ve saç sağlığı için beslenmenize de dikkat edin.

Sizin sağlıklı saçlar için öneriler konusunda başka bir fikriniz var mı? Önerilerinizi yorum formundan göndererek, diğer ziyaretçiler ile paylaşabilir, onların da bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.

