Sağlıklı Saçlar için İpuçları - 7 Saç Yıkama Yöntemi

Sağlıklı saçlar için ipuçları yazımızı inceleyerek, sağlıklı saçlar nasıl olur? sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. Duş alırken saçlarınızın genellikle sağlıksız olduğunu mu düşünürsünüz? Yani çok fazla kuru veya yağlı mı? Bu içeriğimizde, saçlarımızı daha kalın ve parlak tutmak için birtakım ipuçlarına göz atıyor olacağız. Böylelikle kolay yöntemler ile daha sağlıklı saçlar elde edebileceksiniz. Kulağa nasıl geliyor? Heyecanlısınız, öyle değil mi? Olsanız iyi olur. Çünkü burada en kolay yöntemlerden bahsediyor olacağız ve böylelikle saçlarınızın bambaşka bir hâl almasını sağlayacaksınız.

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Sağlıklı Saçlar için Saç Yıkama İpuçları

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1) Doğru Şampuan Seçimi

İnsanlar genellikle, şampuan seçiminde pek dikkatli davranmazlar. Bu yüzden saçlarınızın mevcut durumuna göre (az yağlı, çok yağlı v.b.) şampuan seçiminde bulunmanızda fayda bulunmaktadır. Kalitesiz şampuanlar da kurumaya yol açabilir. Bu yüzden sağlam bir marka tercih etmenizde fayda var.

2) Sıcak Sudan Kaçının

Sıcak su ile duş yapmak belki ferahlatıcı ve rahatlatıcı olabilir. Ancak bu durum cilt ve saç üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Sıcak su ile saçınızı yıkamanız, daha sonraki zamanlarda karışık saçları beraberinde getirebilir. Bu yüzden ılık su ile saçlarınızı yıkamaya özen gösterin.

3) Doğru Fırçalama Yöntemi

Maalesef ki çoğu kadın, saçlarını doğru yoldan nasıl fırçalayacağını tam anlamı ile bilmiyor. Bu önemli bir konudur. Çünkü duştan çıktıktan sonra yapacağınız yanlış fırçalama işlemi saçlarınızın uçlarına ve köklerine zarar verebilir. Bu yüzden doğru bir fırça kullanın ve daima alttan başlayın ve yukarı doğru ilerleyin. Yani daima dışa doğru fırçalamaya özen göstermelisiniz.

4) Yeterli Şampuan Kullanımı

Saçlarımıza zarar veren diğer etkenlerden bir tanesi de, aşırı derecede fazla şampuan kullanımıdır. Yani gerekli miktarda şampuan kullanmanız gerekiyor. Aşırı şampuan saçlarınızın kurumasına yol açabilir. Dolayısı ile saçlarınızı sağlıklı tutmak için haftada en az iki kez şampuan ile yıkayın.

5) Yıkamayı Kısa Tutun

Uzun süre saçlarınızı yıkamak, saçlarınıza zarar verebilir. 10 dakikadan fazla süren yıkamalarda genellikle saç uçlarının bundan zarar gördükleri dile getirilmektedir. Bu yüzden uzun süreli duş almak yerine, kendinize göre belirlediğiniz minimum sürede duş alın ve saçlarınızı yıkayın.

6) Kıvırcık Saçların Bakımı

Duşta iken saçlarınıza saç kremi uyguluyor musunuz? Eğer öyle ise, bunu bırakın. Çünkü saç kremleri anlık bir etkiye sahiptir ve duşta krem uyguladığınızda bu saçlarınıza etki etmez. Yapmanız gereken en doğru şey, duşa girmeden önce krem kullanmanızdır. Yani saçınızı şampuanlamadan önce krem kullanın ve saçlarınızı nemlendirmek için hindistan cevizi yağı veya biraz da zeytinyağı kullanabilirsiniz.

7) Yavaş Kurulayın

Saçlarımıza zarar veren en büyük faktörlerden bir tanesi de, onları ovuşturarak kurulamaya çalışmaktır. Bu saç köklerine ve diplerine zarar verebilir. Yapmanız gereken en doğru şey, onları kurumaya bırakmaktır. Belki daha uzun sürede kuruyacaktır ancak en sağlıklı yol da budur.

Son Sözler

Sağlıklı saçlar için ipuçları, daha güzel ve sağlıklı saçlara sahip olmanız için hazırlandı. Yani bir daha duş alırken, bunları hatırlamaya çalışın. Sağlıklı saçlar nasıl olur? konusunda farklı bilginiz veya deneyimleriniz var ise, aşağıdaki alandan yorum gönderebilirsiniz.