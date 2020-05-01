Hyalüronik Asit Nedir? Hyalüronik Asit Faydaları Nelerdir?

Hyalüronik asit, belirli hayati fonksiyonların gerçekleştirilmesinden sorumlu olan ve vücudumuzun her dokusunda bulunan bir bileşendir. Hyalüronik asit faydaları arasında cilt yaşlanmasını azaltma, bağışıklık gücünü pekiştirme ve eklem ağrılarına iyi gelmesi de önemli bir konuma koymaktadır bu bileşeni. Buna ek olarak, hiyalüronat olarak da tanımlanır.

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Hyalüronik asit, bir glikozaminoglikan'dır. Yani insan vücudunda spesifik (sadece belirli) doku tiplerinde yer almakta olup, daha çok yumuşak dokularda bulunduğunun ise ek olarak altını çizmek gerekir.

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Gözün vitröz sıvısı içerisinde de bulunur. Toparlamak gerekirse, bu içeriğimizde, hyalüronik asit nedir sorusunun yanı sıra, hyalüronik asit faydaları konusuna da dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü bu glikozaminoglikan'ın vücudumuz için, pek çok faydası bulunuyor. Hadi gelin, bu bileşenin dünyasına girelim ve neler konusunda bize yardımcı olduğunu, fayda sağladığını ve sağlığımızı artırdığını öğrenelim...

Hyalüronik Asit Faydaları Nedir?

1) Öncelikle, cilt yüzeyinin daha kırışıksız olmasını sağladığı için, kesinlikle daha genç görünmenize yardımcı olabilmektedir. Birçok kadın da genç görünmek adına efor sarf eder, bu yüzden de bu bileşen, bize bu yönde oldukça fayda sağlamaktadır.

2) Cildimizin pürüzsüz ve esnek olmasını sağlar. Ayrıca akne izlerini önleme açısından da önemli bir rol üstlenir, cildi nemlendirme özelliği bulunduğu için de zaten, birçok kaliteli nemlendirici krem içerisinde yer almaktadır.

3) Doku tamiri özelliği, cilt yaşlanmasını geciktirir ve önler. Dolayısı ile en başta da belirtildiği üzere, daha genç görünmenizi sağlaması açısından çok faydalı olduğu dile getirilebilmektedir.

4) Hyalüronik asit, insan gözünün büyük bir bölümünü oluşturur. Bu durum da, kişinin görme yetisinin daha da güçlenmesini beraberinde getirir. Dolayısı ile bu bileşenin tüketimi bize, görme açısından oldukça fazla avantaj sağlar. Ek olarak, sivilce izlerini de yok etme konusunda mahareti yüksek denilebilir.

Hyalüronik Asit Nelerde Bulunur?

Sebzeler: Ispanak, karnabahar, kuşkonmaz ve yeşil marul gibi sebzeler magnezyum açısından oldukça önemli gıdalardır. Hyalüronik asit sentezi için, magnezyumun gerekliliği de göz önüne alınırsa, bu gıdaların önemi bizim için fazladır. Ayrıca fasulye ve kahverengi pirinç de iyi birer hyalüronik asit kaynağı olarak dile getirilebilmektedir.

Meyveler: Hyalüronik asit düzeyini artırma konusunda bizlere; domates, elma, muz, kavun ve şeftalinin yanı sıra, portakal, limon ve ıhlamur da etkili birer rol üstlenirler. Bu meyvelerin kabuklarında C vitamini miktarı yüksek olduğu için, faydaları su götürmez bir gerçektir.

Etler: Hayvansal gıdalar, bu yöndeki faydayı artırmak için çok önemli bir konumda yer alır. Tavuk, et suyu ve kırmızı etler bu açıdan, hyalüronik asit için önemli kaynaklar arasında yer almaktadırlar.

Önemli Not: İnternet üzerinde yer alan hyalüronik asit seviyesini artırmak için serumlarla ilgili bilgiler bulabilir, görebilirsiniz. Bu konuda kendiniz tek başına aksiyon almak yerine, lütfen ve ne olursa olsun, bir uzmana danışmalısınız. Olası problemlere gebe kalmamak adına, bu işin uzmanına danışmakta fayda olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyoruz.

Sonuç olarak, birçok kişi hyalüronik asit seviyesini artırmak için jeller veya serumlar kullanır. Ancak, biz yine de her şeyin doğalını tercih etmeye özen göstermeli ve bu yönde doğal kaynakları, yani gıdamıza dikkat ederek, vücut sağlığımızı artırmanın daha doğru olduğunu vurgulamak istiyoruz. Eğer ki hyalüronik asit hakkında sizin farklı bir bilginiz veya deneyiminiz var ise, yorum göndererek bizlerle, daha da önemlisi, merak eden insanlarla paylaşabilirsiniz.

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