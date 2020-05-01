Çok Fazla Su İçmek Zararlı mı Faydalı mı? Yan Etkileri Nelerdir?

Çok su içmek zararlı mı yoksa faydalı mı? şeklinde araştırmalar yapılabiliyor. "Her şeyin fazlası zararlıdır," demek yanlış olmayacaktır. Bunu hepimiz biliriz. Ancak, bunun su için de geçerli olduğunu biliyor muydunuz? Su, elbette rehidrasyon için gereklidir ve iyidir. Fakat izin verilen tüketim sınırlarını aştığı zaman, insanlar hastalanabilir. Bu gerçekten de mümkün. Çünkü çok su içmenin bilinen oldukça büyük tehlikeleri beraberinde getirdiği bir gerçektir.

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Aşırı su tüketiminden ötürü, ölümle sonuçlanan vakalar dahi bulunmaktadır. Daha fazla su içmek gerekebilir, ancak vücudunuzun mevcut kapasitesini göz ardı ettiğinizde, ölümcül durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu fenomenin bir diğer adı da "su zehirlenmesi," olarak geçmektedir. Sadece su içmek için çok miktarda su içtiğinizde, vücudunuza ekstra baskı uygulamış olursunuz. Nasıl mı? Çünkü vücudunuzun aşırı stres altına alınmasının birçok bilinen yolu vardır.

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Çok fazla su içmenin şiddetli yan etkilerine bir göz atalım:

Çok Su İçmenin Yan Etkileri

Hiponatremi Nedenidir

Kandaki sodyum içeriği, elektrolitlerin işleyişini etkilemektedir. Bu elektrolitler, vücudun çeşitli operasyonlarını, görevlerini kontrol eden hücrelere sinyal göndermekten sorumludur. Gerektiğinden çok fazla su tüketirseniz, kandaki sodyum seviyesi azalır. Bu durum da, elektrolitlerin hücrelere sinyal göndermesini durdurmasını beraberinde getirebilir.

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Hiponatremi, kandaki soydum düzeyinin yetersizliğinden kaynaklanan bir hastalık olup, sodyum seviyesi litre başına 135 mm'nin altına düştüğünde, hücrelerde de şişmeye neden olur. Bu hastalığın belirtileri ise; bulantı, kusma, yorgunluk, aşırı derecede idrara çıkma, yönelim bozukluğu ve baş ağrısı şeklindedir. Çok fazla su içmenin en kötü sonucu da, ölümle sonuçlanabilme olasılığıdır. Ancak ne var ki, bu oldukça nadir olarak gerçekleşir.

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Kalbe Çok Yüklenir

Kalp, tüm vücudumuz boyunca kan pompalayarak, hayati bir işlevi yerine getirmektedir. Çok fazla su tüketmek ise, vücudunuzdaki kan hacminin artmasını sağlar. Ardan kan hacmi, kan damarları ve kalp üzerinde gereksiz baskı oluşturarak olası nöbetlerin ortaya çıkmasını beraberinde getirebilir.

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Glomerül Hasarına Neden Olur

Glomerüller, böbreklerimizde yer alan kılcal yataklardır. Vücuttan fazla suyu arındırmak için, bir nevi filtreleme istasyonu gibi çalışırlar. Çok fazla su tüketmek ise bu sisteme potansiyel bir zarar verebilir ve ciddi sağlık tehlikelerine neden olabilmektedir. Yani çok fazla tüketmek yüzünden, böbrekler normal filtreleme kapasitesinin (saatte 1000 ml) ötesinde gereksiz derecede alınan suyu işlemek için fazla mesai harcamak zorunda kalabilirler.

Hücrelerin Şişmesine Neden Olur

Kanınıza aşırı su yüklendiğinde, bu durum kandaki elektrolit konsantrasyonunun, hücrekinden daha düşük olmasını sağlar. Kan ve hücrelerdeki elektrolit konsantrasyonu bir dengeyi sağlamak için, hücreler içerisinde su akmasını sağlar ve bu durum da tehlikeli bir durum olan, hücrelerin şişmesini beraberinde getirebilir. Dolayısı ile çok fazla tüketmenin hücrelerimize de zararı büyüktür.

Beyin Ödemine Neden Olur

Beyin hücrelerinin şişmesinin temel sebebi budur. Görüldüğü kadarı ile de oldukça tehlikeli bir durumdur. Vücudumuzdaki hücrelerin çoğunun ulaşması için çok yer var. Fakat kafatasındaki düz kemikler, beyin hücreleri için serbestçe dolaşmak için fazla yer bırakmaz. Kan damarlarındaki fazla su da beyin hücrelerinin içerisinde sızmaya başladığı zaman, bu durum beyin hücrelerinin şişmesine neden olur. Bu durum da, olası bir komaya veya beyin sapı fıtığına kapı açabilir.

Potasyumu Azaltır

Potasyum, vücudunuz için gerekli olan bir besindir ve bu şekilde, uygun seviyelerini korumanız gerekir. Ancak bazen fazla tüketiken su, potasyum konsantrasyonunun dengesizleşmesini sağlayabilir. Bu tahribat ise göğüs ağrısı, bacak ağrısı gibi sorunların ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Mide Tahrişine Neden Olur

Zaman zaman fazla su içmek, elektrolit dengesizliğine de yol açar. Bu dengesizlik, midenizde tahrişe neden olur ayrıca bu durumun hiponatreminin ön aşaması olduğunu da hatırlatmakta yarar var.

Çok Fazla İdrara Çıkarır

Bir kerede çok su içtiğinizde, aşırı idrara çıkma veya sık sık idrara çıkma şikâyeleriniz olabilir. Bu normal. Çünkü vücudunuzun kendi emme ve hacim tepki mekanizması vardır. Çok fazla suyun içilmesi, vücudunuzun sıvıyı anında emmesine engel olur. Bu durumda sık idrara çıkma meydana gelir.

Peki, çok su içmek hakkında şimdi ne düşünüyorsunuz?

Tabii ki, aşırı su içmenin yan etkileri biraz ürkütücü gelebilir. Ancak alım miktarı doğru bir şekilde hesaplanır ise, bu kötü nedenleri telafi edebilirsiniz. Önerilen su miktarları ise günde 6 ila 8 bardak arasında değişkenlik göstermektedir.

Yani günde ortalama 3 litre su içmeniz kararındadır. Elbette zaman zaman daha çok su tüketmeniz gerekebilir ve bu da normaldir. Susuzluğunuzu gidermek için yeterli miktarda su içmeniz yerinde olacaktır. Ayrıca aralıklarla idrarınızın rengini de kontrol edin. Çünkü temiz idrar, sağlıklı su tüketimine de sahip olduğunuzun bir göstergesidir. Ancak sarımsı renk ise, vücudunuzun daha fazla suya ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Bu gibi detayları hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.

Çok fazla su içmenin farklı zararlarını veya yan etkilerini biliyor musunuz? Yorum göndererek bizimle paylaşmaya ne dersiniz? Bizce, bu harika olurdu...

Çok su içmek zararlı mı? sorusuna karşılık bu açıklamaları verebiliriz. Siz, günlük ne kadar su tüketiyorsunuz? Bu konuda farklı bildikleriniz varsa, bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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