Sıcak Su İçmek Zararlı mı? Yan Etkileri Nelerdir?

Çok fazla sıcak su içmenin zararları olabileceğini biliyor muydunuz? Sıcak su içmenin birçok avantajı bulunurken, dezavantajları konusunda da bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Çünkü birtakım olumsuz yan etkileri söz konusu. Sıcak su içmek gerçekten de zararlı mı? Ciddi yan etkileri var mı? Tüm bu soru işaretlerini, bu yazımızda gideriyor olacağız. Bilmeyen ziyaretçilerimizin bilinçlenmesi için de faydalı bir içerik olacağı kanısındayız.

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Sıcak Su İçmenin Yan Etkileri Zararları

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Su Dengesi Vücut için Çok Önemli

Suyun bir hayat mucizesi olduğu aşikâr. Kaldı ki insan vücudunun %70'i de sudan oluşmaktadır. Çünkü vücudu ve organlarımızı temizlemektedir. Sıklıkla da, çok fazla su içmenin bir zorunluluk olduğundan bahsedilir. Ancak bu doğru değil. Çünkü birçok konuda olduğu gibi, çok fazla su tüketmenin de zararları olabilir. Dolayısı ile dengeli bir şekilde su tüketiminde bulunmanızda yarar bulunmaktadır.

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Sıcak Suyun Kirli Olma Olasılığı Yüksek

Doğrudan musluktan gelen bir sıcak suyun içerisinde kirli maddeler bulunabilir. Özellikle borular eski ve paslı ise kurşun zehirlenmesi şansı dahi yüksektir. Ayrıca kirletici maddeler, sıcak suda, soğuk suya göre daha geniş ölçüde çözünmektedir. Bu yüzden kesinlikle bir musluktan direkt sıcak su tüketmeyin. Dilerseniz musluktan soğuk su alıp, daha sonra bir su ısıtıcısında ısıtarak tüketebilirsiniz. Böylelikle daha steril bir şekilde su tüketimi gerçekleştirmiş olacaksınız.

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Sıcak Su Tahriş Edebilir

Bazen sıcak su tüketmek olası zararlara yol açabilir. Yani dudakları ve ağzı kolayca tahriş edebilir ve minör yanıklara neden olabilir. Bu yüzden sıcak suyun ne denli sıcak olduğunu yavaş yavaş denemek ve sıcaklığını kontrol ettikten sonra tüketmek en doğru tercih olacaktır.

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Sıcak Su İç Organlara da Zarar Verebilir

Sıcak su tüketimi ağızda olası tahrişlere ve kabarcıklara neden olabiliyor ise, sindirim sisteminin hassas organlarına da zarar verebilir. Sıcak suyun mevcut sıcaklığı, vücut sıcaklığından daha fazla olduğu için, bu durum iç organlarınıza olumsuz yönde etki edebilmektedir.

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Sadece Susadığınızda Su İçin

Yapılan çalışmalar, susuz kalındığı zaman çok fazla su içmenin, konsantrasyon seviyesini etkileyebileceği sonucunu vermiş bulunmaktadır. Bu yüzden yalnızca susadığınızda su için. Çok fazla su tüketmek, beyin hücrelerinin olası bir şekilde şişmesine neden olabilir ve bu durum da bazı olumsuz birtakım komplikasyonların ortaya çıkmasını beraberinde getirebilir.

Sıcak Su Uykuyu Etkileyebilir

Özellikle gece gereksiz miktarda sıcak su tüketilmesi, geceleri tuvalete gitme ihtiyacını artırabilir. Bu durum da ister istemez uyku düzeninin bozulmasına yol açabilmektedir. Bu yüzden geceleri de çok fazla sıcak su tüketilmesinin doğru olmadığını dile getirmek yanlış olmayacaktır.

Böbrek Hasarına Yol Açabilir

Böbrekler, vücudunuzdaki fazla sunun çıkarılması için gerekli olan kılcal bir sisteme sahiptir. Fazla sıcak su tüketmek ise daha fazla yarar sağlamaz. Aksine, böbreklerin daha fazla iş yapmasını sağlayacağı için, bu durum hasara neden olabilir. Bu, belirli bir zaman sonra böbreklerin bozulmasına kadar gidebilir.

Kan Basıncını Artırabilir

İstenilen miktardan daha fazla sıcak su tüketilmesi, kanınızın mevcut hacmini artırır. Dolaşım sistemi de kapalı bir sistem olduğu için, gereksiz basınç kan damarlarını ve kalbinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden çok fazla sıcak su tüketilmesinin o kadar da faydalı olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Kararında tüketmek en doğrusu.

Fazla Su Elektrolitleri Azaltabilir

Vücut içerisinde fazla su var ise, bu durum kandaki elektrolit hücrelerinin azalmasına yol açabilir. Kandan gelen su, kan ile hücreler arasındaki dengeyi sağlamak için hücrelere çekilecektir. Bu, hücrelerin şişmesine neden olabilmektedir. Bu, baş ağrısı ve diğer sorunlara yol açabilir.

Nefes Darlığına da Yol Açabilir

Ne kadar tüketildiği bilinmeksizin içilen sıcak su, yukarıda bahsedildiği üzere birtakım komplikasyonlara neden olabilir. Nihayetinde beyninizdeki ve dolaşım sisteminizdeki baskı, nefes darlığı veya daha ciddi iç yaralanmalara yol açabilir.

Sonuç olarak:

Sıcak su içmenin faydaları olabildiği gibi sıcak su içmenin zararları da söz konusudur. İçerisinde fazla kurşun veya kirleticiler bulundurabileceği gibi, bağırsak ve sindirim sistemine zararlı olabilir. Dilimizi kolayca tahriş edebilir ve bu gibi komplikasyonlardan kaçınmak için kararında içmek daha iyi olacaktır. Bu yüzden gerektiğinde yalnızca az tüketmeye özen göstermeniz gerektiğini unutmayın. Siz bu maddelere katılıyor musunuz? Sizce sıcak su içmek konusunda ne gibi zarar veya yan etkiler olabilir? Yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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