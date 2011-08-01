Tutku Nedir? Tutku ve Başarı Arasındaki Ortak Noktalar

Sizce tutku nedir? Tutku, "bir şeyi çok istemek ve o şey için azami seviyede efor sarf etmek," olarak tanımlanabilir. Aslında bu tanım yetersiz. Çünkü tutku olgusu, tamamen "rölatif" bir kavramdır. Yani kişiden kişiye göre tanımı farklılık gösterebilir. Ancak en yalın hâli ile; "bir şeye karşı güçlü bir istek veya coşku duymak," olarak da tanımlanabilir.

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Tutkumuz, bizi başarılı kılan bir donedir. Yani tutku olmadan hiçbir şey başarılamaz. Çünkü bizi "başarı yolu"nda tam anlamı ile başarılı kılan, istediğimiz şeye karşı olan tutkumuzdur. Tutku olmadan hayat olmaz, amaç olmadan başarı bize gelmez. Onu istememiz gerekiyor ve istedikçe çalışmaya devam etmemiz ise elzemdir...

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Etrafınıza şöyle bir bakın, çevrenizdeki eşyaları veya ürünleri üreten insanları düşünün. Işığı, elektriği, telefonu, ilaçları vb... Bu gibi şeylerin tamamı işine tutku ile bağlanmış olan insanlar sayesinde var oldu. Size dokunan tüm bu materyaller veya ihtiyacınızı gideren tüm o eşyalar, ürünler... İşine tutku ile bağlı, amacını unutmayan ve asla pes etmeyen insanlar sayesinde var oldu.

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Sizce de o insanlara şükran borcumuz yok mu? Bence, var. Hadi hep beraber bir teşekkür edelim, bize faydası dokunan ve tutku dolu hayâlleri ile amaçlarını gerçekleştirip, hayatımıza kadar gelen her şey için, o faydalı insanlara... Bir kez daha teşekkür edelim.

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"Önemli olan başkasının ne yaptığı değil, senin ne yaptığındır," diye bir söz hatırlıyorum eski notlarım arasından. Bu kesinlikle güzel bir söz. Başkası size "yapamazsın," diyebilir, "başaramazsın," diyebilir, "bırak artık," diyebilir... Ancak sizin tutkunuz daha fazla ise, daha güçlü ise pes etmezsiniz. Bilirsiniz ki başarı yalnızca onu tutku ile isteyene gelecektir. Başarı istenmeyen yere asla gelmez.

Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir. — Mark Kay

Bazen hedeflerimiz doğrultusunda ilerlerken, geçici başarısızlıklar yaşayabiliriz. Burada farkımızı ortaya koymak için, pes etmeyi düşünmememiz gerekiyor. İçimizdeki o tutkunun bizi daha da ileri götürebileceğine inanarak hareket etmeliyiz, bu yüzden ne olursa olsun, başkalarının dediklerini dikkate almamalısınız. Yol, sizin kendi yolunuz. Kendi hayatınızın başrolünde yalnızca siz varsınız.

Bugün size bir soru sormak istiyorum, sizin tutku duyduğunuz şey nedir? Yani amacınız, hayâlleriniz ve hedefiniz nedir? Bunu, bugün not alın. Bugün, hayatınızın dönüm noktası olsun ve hedefiniz için çalışmaya başlayın. Tutku kavramının anlamını yeniden yazın, kendi tarzınızda, kendi çabanızla... Tutkunuzu koruyun.

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