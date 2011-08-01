Aynaya Erkekler mi Yoksa Kadınlar mı Daha Çok Bakıyor?

Sizce aynaya erkekler mi daha çok bakıyor, yoksa kadınlar mı? Kadınların aynaya daha çok baktığını söyleyecek iseniz, cevabınızın yanlış olduğunu söylememiz gerekiyor çünkü yapılan bir araştırma sonucu, erkeklerin aynaya daha çok baktığını ortaya koyuyor!

İlginç, değil mi? Kadınlar, gününü ayna karşısında geçirirken, erkeklerin neden aynaya daha fazla baktığı konusu oldukça merak uyandırıyor.

Narsist eğilimine daha fazla yatkın olan erkekler, vücutlarında nereyi güçlü görüyorlar ise oraya bakıyor! Genellikle saçlarını düzeltmek, sakal kontrolü yapmak ve tıraş olmak gibi ayna karşısında türlü sebeplerle vakit geçiren erkekler, vücutlarındaki güç sembolünü görmekten hoşlanıyor. Peki, kadınlar neden aynaya bakıyor?

Erkeklerde; kimisi kaslarına, kimisi etkileyici gözlerine, kimisi geniş omuzlarına, kimisi yüz hatlarına bakarken; kadınlar ise daha çok güzellik olgusuna, kırışıklığa ya da gözaltı torbalarına bakıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?