Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?

Bu yazımızda sizlere "Koroid Pleksus Kisti nedir?" neden oluşur? ve geçmezse ne olur? konusunda bilgi vereceğiz. Koroid Pleksus, beyinde bulunur ve beynin yan ventrikülleri içine yerleşmiştir. Beyin omurilik sıvısını üreten, beyin ve omuriliği koruyan bu doku içerisinde görülen kistlere de Koroid Pleksus kisti adı verilir. Bildiğiniz gibi kist, halk dilinde içi dolu olan gaz ya da sıvı bir maddeyle boşlukların dolmasıdır. Koroid Pleksus dokusunda oluşan kistler beynin tek ya da iki tarafında olabilecek şekilde gebeliklerin %1-2'sinde bulunabilir.

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Gebelikte yapılan ultrason muayeneleri ile beynin en kolay görülebilen dokusu olduğu için önceden anlaşılabilir. Ancak bu kistler gebeliğin 6. ve 7. haftalarında başladığı gibi 28. haftasına kadar %90 oranında kaybolur ve bebeğin zekasına ya da beyin gelişimine etki yapmazlar.

Chudleigh ve arkadaşları tarafından 1984 yılında tanımlanan ve çapları 1 cm'den (kişiye göre farklılık gösterebilir) küçük olan kistler için sorulan "Koroid Pleksus kisti kaybolmazsa ne olur?" sorusuna karşılık, eğer başka bir anomalilik yoksa bir sorun teşkil etmeyeceği söylenebilir.

Koroid Pleksus Kisti Neden Oluşur?

Gebelikte bebeğin beyninde kist oluşumu genellikle ultrason kontrollerinde gebeliğin 15. ve 17. haftalarında görülebilir. Hemen panik ve korku yapılmamalı ve böyle bir olayın genellikle olabileceği, olguların büyük çoğunluğunda kistin giderildiği ya da kaybolduğu ve hiç olumsuz sonuç alınmadığı bilinmelidir.

Doktor tarafından bilgi alınabilir, ancak yukarıda da dediğimiz gibi tek ya da çift taraflı durumlarda eğer çift taraflı bir kist oluşumu var ise mutlaka down sendromu için gerekli tetkiklerin yapılması gerekir. Bu ikinci gebelik bile olsa ilk gebelikte böyle bir rahatsızlık olmadı diye düşünmeden testlerin yapılması gerekir.

Koroid Pleksus Kisti Büyümesi

Yapılan ultrason taramalarında bebeğin beyninde görülen koroid pleksus kisti (Choroid Plexus Cysts) zamanla kaybolmadıysa ve çok büyüdüğü görüldüyse -bebeği riske atacak şekilde geliştiyse- kadın doğum doktoru tarafından yapılan taramalarla uygun görülürse bu kist, endoskop ile ağızlaştırılır.

Yukarıda da bahsedildiği gibi koroid pleksus kistleri tek başına değil de farklı sorunlarla da birlikte görülebilir. Bununla birlikte, koroid pleksus kistleri olan fetusların çok küçük bir yüzdesinde trizomi 18 (Edwards sendromu), nadiren de trizomi 21 ya da trizomi 13 (Patau sendromu) sendromları olabilir. Ancak 1997 yılında Gupta ve arkadaşları, trizomi 21 ile koroid pleksus kisti arasında ilişki bulunmadığını açıkladı.

Trizomi, kromozomların normalde iki adet olması gerekirken üç adet olması durumudur. Örneğin; eğer bebek 3 adet 21 numaralı kromozom ile doğar ise bu "Trizomi 21" olarak adlandırılır ve buna "Down sendromu" denir.



Trizomi 18'e sahip fetusların çoğu ölü olsa da nadiren hayatta kalabilir. Ancak bununla doğan bebeklerin neredeyse tüm organlarında anormallikler olduğundan zayıf ve güçsüz görünürler. Kulaklar genelde daha alçakta, ağız ve çene küçük, daha kısa kaburga kemikleri ve beslenme ile gelişim problemleri görülür.



Trizomi 13 ile de, küçük baş çevresi, eğimli alın yapısı, gözlerin yakınlığı, burun ve burun deliği gelişimi gibi bebeğin yüz gelişiminde sorunlar olur. Ayrıca bu hastalığa özel bir bir cilt rengi de görülür.

Hamilelikte Koroid Pleksus Kisti Büyümesi

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Koroid Pleksus Kisti Tedavisi

Hamilelikte bebeğin beyninde koroid pleksus kisti görülmesiyle birlikte genellikle diğer anomalilerin olup olmadığı araştırılması için renkli (ayrıntılı) ultrason taramaları istenebilir. Özellikle trizomi 18 endişesi ayrıntılı ultrason ile tamamen ortadan kalkabilir. Trizomi 18 anormallikleri ultrasonda belli olduğu için kapsamlı bir şekilde bakıldığında bir sorun saptanmazsa fetüsün trizomi 18 olasılığı çok düşüktür.

Bu kistin büyümesine karşılık yapılan tarama ve testlerin yanı sıra anne olunma yaşı, aile geçmişinde kromozomal hastalık olup olmadığı araştırılır ve üçlü tarama testi sonuçları da değerlendirilir. Eğer bu testlerde bir sorun yoksa farklı bir anomali olmadığı ve bu kistin izole (tek başına) bir kist olduğu düşünülür. Bu nedenle amniyosentez önerilmez ve gebelik normal bir şekilde devam eder.

Amniyosentez, 15-22 haftalık gebelik süresinde fetüsün içinde bulunduğu amnion sıvısından ince ve uzun bir iğne yardımıyla 15-20 ml'lik bir sıvı alınması işlemidir. Bu işlem tecrübeli hekimler tarafından yapıldığı için ağrısız ve bebek için riskleri az bir işlemdir.

Ancak yapılan ultrason taramalarında ve testlerde başka anomaliler de görülüyorsa amniyosentez (karından su alarak inceleme) ile tanı sağlamlaştırılmalıdır. Bunun dışında amniyosentez, tek başına kist var ve başka anomali de yok, ancak sadece üçlü tarama testi sonuçları anormal çıktıysa veya hasta 32 yaşından büyükse önerilmektedir.

Son olarak ultrasonlarınızda küçük çaplı (1 cm. altı) koroid pleksus kisti görülürse ayrıntılı ultrason testlerinde de diğer anomaliler görülmediyse, kendinize ve bebeğinize üzüntü yapmayın. Stres, sıkıntı ve üzüntü ile bebeğinizi olumsuz etkilememenizi öneririz. Unutmayın başka anomaliler yoksa doktorunuzun da diyeceği gibi koroid pleksus kisti, 28. haftaya kadar kaybolur. İkili ve üçlü testlerde sorun yoksa endişelenmenize gerek yoktur.

Koroid Pleksus Kisti Varken Amniyosentez Gereken Durumlar

Akrabalar içerisinde down sendromu olan kişiler

Kalıtsal hastalık olanlar

Önceki doğumlarında kromozom anomalisi olan bebek doğurmuş olanlar (Down sendromu)

Yapılan ikili ve üçlü testte risk saptananlar

Ayrıntılı ultrasonda anormal durumların tespit edilmesi

35 yaş ve üstü olanlar

"Koroid Pleksus Kisti nedir?", koroid pleksus kisti neden oluşur? ve geçmezse ne olur? konusunda bilgi vermeye çalıştık. Umarız yararlı olmuştur. Yukarıdaki durumların olmadığı durumlarda koroid pleksus kisti için fazla endişe etmeye gerek yoktur. Bu durumdayken yapılacak en doğru şey kistin takibini yapmaktır.