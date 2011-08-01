Lenfosel Nedir? Lenfosel Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

Lenfosel, büyük kaza ya da ameliyatlar sonrasında görülebilen bir rahatsızlıktır. Omurgalılarda lenfatik sistem, tıpkı kan damarları gibi tüm vücuda akan berrak bir sıvıdan oluşur ve bu sıvı da lenf olarak bilinir. "Lenfosel nedir?" sorusu sorulacak olursa, kısaca yaralanmalar ya da büyük ameliyatlar kaynaklı olarak bir kesede veya boşlukta lenf sıvısının bir araya toplanması şeklinde açıklayabiliriz. "Lenfosel neden oluşur?" ve "lenfosel belirtileri nelerdir?" gibi sorular için okumaya devam edebilirsiniz.

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Lenfosel Neden Oluşur? - Lenfosel Nedenleri

Lenfosel hastalığı, genellikle cerrahi bir işlem geçirdikten sonra bir komplikasyon sonucu ortaya çıkmaktadır. Üstelik bu cerrahi işlem, çok sayıda lenfatik dokunun bulunduğu çok geniş bir alanı içeriyorsa görülme olasılığı artar.

Büyük bir ameliyat geçirecek olanlar yaptığı araştırmalarla birlikte bu sorun ile karşılaşıp, "lenfosel neden oluşur?" sorularını araştırabilirler. Yukarıda da bahsedildiği gibi ameliyatlar sonucunda oluşabilecek lenf damarında bir yaralanma, lenf sızıntısı olarak şişme yapabilir. Bu nedenle lenfoseller, ameliyatlarda lenfatik damarlarda hasarlara bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Birçok küçük lenfosel herhangi bir soruna neden olmasa da, büyük bir lenfosel problemi ağrı ve şişme yapabilir. Bu lenfoselin olduğu bölgeye göre değişir.

1.) Lenfosel Nedenleri - Böbrek Nakli

Böbrek nakli, preoperatif (ameliyat öncesi) ve postoperatif (ameliyat sonrası) bakım gerektiren bir ameliyattır. Böbrek nakli sonrası lenfosel, nakil ameliyatının geniş alana girildiği için oluşabilir.

Böbrek nakli ameliyatlarında %7-8 oranında görülebilen bir ameliyat sonrası komplikasyonudur. Lenfosel oluşumu nedeniyle vücudun organı reddetmesi riski yüksek olduğundan cerrahların çok dikkatli ve özenli olması gerekmektedir.

Böbrek Nakli Sonrası Lenfosel Nedir? (Video)

2.) Lenfosel Nedenleri - Histerektomi

Büyük lenfatik sistemin yer aldığı rahimde yapılan histerektomi (rahmin alınması), lenfosel nedenleri arasındadır. Birçok jinekolojik problem, histerektomi ile giderilebilir.

Ancak büyük bir ameliyat olduğu için ilk başta bu işleme geçilmez ve diğer tedavi şekilleri bakılabilir. Zorunluluk durumlarında ise histerektomi en iyi seçenek olabilir. Lenfosel gibi bir komplikasyon olasılığını azaltmak için doktorlar, dren yerleştirmek gibi tedbirleri almayı tercih edebilirler.

3.) Lenfosel Nedenleri - Göğüs (Toraks) Cerrahisi

Göğüs cerrahisi, lenfosel geliştirme için bir başka yüksek riskli alandır. Mediasten, göğüs kafesinde bulunan, akciğerlerin arkasında kalan bölümdür ve bu bölgede birkaç lenf kanalı bulunur.

Herhangi bir lenf kanalı yaralanması, mediastende bir lenfosel oluşumuna sebep olabilir ve büyük bir lenfosel ise akciğerleri ve kalbi sıkıştırabilir.

4.) Lenfosel Nedenleri - Diğer Sebepler

Diğer bazı ameliyatlar da komplikasyonlara neden olabilir. Lenfadenektomi, lenf nodlarının çıkarılmasını içeren bir prosedürdür. Özellikle karın ve pelvis bölgesinde kanser durumlarında yapılır. Lenfadenektomi ameliyatının en sık görülen ameliyat sonrası komplikasyonu lenfoseldir.

Ayrıca motorlu araç kazalarından kaynaklanan yaralanmalarda da genellikle kan damarlarıyla birlikte lenfatik sisteme zarar gelebilir. Bu da lenfosel gelişimine neden olabilir.

Lenfosel Belirtileri Nelerdir?

Lenfosel belirtileri (semptomları) bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterir. Ancak lenfoseller küçük olduklarında birçok kez belirtisiz olabilir. Büyüklüğüne göre de sıkıştırmaya, şişmeye ve ağrıya neden olabilir.

Karında lenfosel mevcutsa, karın bölgesinde ağrı ve şişkinliğe neden olabilir. Bağırsak bölgesindeki geniş lenfosel kabızlık belirtisi gösterebilir. Ayrıca bağırsak tıkanıklığına da sebebiyet verebilir.

Pelvik bölgede bulunursa, idrar torbasını tahriş edebileceğinden idrara çıkma sıklığı artabilir. Genital bölgelerde ve bacaklarda şişmeye neden olabilir.

Ayrıca lenfoselin üzerinde cilt renginin değişmesi görülebilir. Hasta, şiddetli yorgunluk şikayetinde bulunabilir.

Lenfosel Tedavisi - Lenfosel Nasıl Tedavi Edilir?

Lenfosel; MR, BT taraması ve ultrason gibi görüntüleme teknikleriyle teşhis edilebilir. Lenfosel içerisindeki lenf, zamanla vücudumuz tarafından kademeli şekilde absorbe edilebilir. Bunun dışında büyüklüğüne bağlı olarak derhal tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Genellikle büyük ameliyatlardan sonra ameliyat yerine drenaj yapılır ve lenf sıvısı toplanmadan akışı sağlanır.

Bu önlemlere rağmen lenfosel gelişebilir. Lenfosel belirtileri ortaya çıkarsa ve rahatsızlık veriyorsa, bu durumu doktorunuza bildirmek ve acil olarak başa çıkmak en iyisidir. Bu gibi durumlarda cerrah lenfoseli acil bir görev olarak açıp, boşaltmak zorunda kalabilir. Lenfosel zamanında tedavi edilmezse ameliyat edilen bölgenin iyileşmesini geciktirebilir. Ayrıca bu bölgede bakterilerin artabilmesi nedeniyle enfeksiyonu tetikleyebilir.

BT Eşliğinde Lenfosel Drenajı

"Lenfosel neden oluşur?" yani nedenleri ve belirtileri bu şekilde tanımlanabilir. Bazı durumlarda lenfoselin boşaltılmasına yardımcı olmak için drenajın tamamen gerçekleşmesi ve cerrahi girişim gerektirebileceği durumlar olabilir. Bu nedenle lenfosel gibi komplikasyonlardan kaçınmaya çalışmak cerrahlar için önemlidir. Lenfosel hastalığı konusunda farklı bilgileriniz varsa aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.