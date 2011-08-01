Kaju Sütü Nasıl Yapılır? Besin Değeri, Tarifler, Faydaları ve Yan Etkileri

Laktoz intoleransı olan kişiler için mükemmel bir seçim olan kaju sütü, faydalı yağ asitleri, mineraller ve vitaminler bakımından zenginliği ile sağlığa faydalı bir besindir. Vegan beslenme seçenekleri arasında yer alan kaju sütünün yapımı kolay tarifleri ile farklı tatlar deneyebilirsiniz. Bu yazımızda kaju sütünün sağlığa faydaları yanı sıra yan etkileri (zararları) hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca birkaç leziz tarifi de sizler için sıraladık.

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Kaju Sütü Nedir? Nasıl Yapılır?

Beyaz ve kremsi bir yapıda olan kaju sütü, inek veya manda sütüne harika bir alternatiftir. Şekersiz kaju sütü, inek sütünden daha yüksek A vitamini ve kalsiyum seviyelerine sahip olmakla birlikte daha az kalori ve şeker içerir. Markalar arasında besin içeriği bakımından farklılıklar gösteren kaju sütünün şekerli ya da şekersiz çeşitleri mevcuttur.

Kaju Sütü Nasıl Yapılır?



Kaju sütü hazırlamak için bir gece önce kajuları suda bekletin. Ardından suyunu süzüp mutfak robotuna boşaltın. İçerisine yaklaşık 800 ml su ekleyip, 4 dakika gibi bir süre ile parçalayın. İnce bir tülbent kullanarak süzdükten sonra kaju sütünüz hazır olacaktır. Hazırladığınız sütü 4-5 gün içinde tüketmeniz önerilir.

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Kaju Sütünün Besin Değerleri

Dışarıdan alacağınız kaju sütü (100g ) içerisinde şunlar yer almaktadır...

Kalori: 79

Protein: 2.2 g

Karbonhidrat: 5.73 g

Toplam lipidler (yağ): 5.29 g

Sodyum: 51 mg

Potasyum: 84 mg

Kalsiyum: 9 mg

Demir: 1.51 mg

Magnezyum: 35 mg

Fosfor: 66 mg

Çinko: 1.26 mg

Lif: 0.4 g

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Kaju Sütünün Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Kaju fıstığı, doymamış yağ asitlerinin yanı sıra lif, protein, mineraller, fitosteroller ve antioksidan fenolik bileşikler açısından çok zengindir. Kaju sütü ne işe yarar? sorularına karşı kaju fıstığından hazırlanan kaju sütünün faydaları nelermiş, birlikte göz atalım.

1.) Kalp Sağlığına İyi Gelir

Kaju fıstığı, kan basıncı seviyelerini önemli ölçüde düşürmeye yardımcı olabilir ve yaygın bir kardiyovasküler bozukluk olan hipertansiyonu olan kişilere fayda sağlayabilir. Ayrıca, LDL ve toplam kolesterol seviyelerini de düşürdüğü araştırmalarda bulunmuştur.

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Kalp sağlığına iyi gelen tekli doymamış yağ asitleri içeren kaju sütünün bir başka büyük yararı da kolesterol içermemesidir. İnsanlar, onları ciddi kalp rahatsızlıkları açısından daha yüksek bir riske sokan kolesterol düzeylerini düşürmek için içebilir.

2.) Zayıflamaya Yardımcı Olabilir

Kaju sütü, adipogenez (yağ hücrelerinin oluşumu) sırasında yağ birikimini sınırlayan biyoaktif bir bileşik olan anakardik asit içerir. Bu da, kilo alımını sınırlamada yardımcı olabilir.

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Kaju sütünün kalorisi inek sütüne ve hatta badem sütüne göre daha düşük olduğundan kilo vermeye çalışanlar için bir alternatif olabilir.

3.) Kanser Riskini Azaltmaya Yardımcı Olabilir

Anakardik asit, kardanoller ve kaju fıstığındaki çeşitli antioksidan bileşikler kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Kaju fıstığında bulunan inositol ve anakardik asit ayrıca kanserli hücrelerin büyümesini ve vücudun diğer bölgelerine hareketini engellemeye destek olabilir.

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4.) Kemik Sağlığını Destekleyebilir

Kaju sütü, tümü kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum, magnezyum ve D vitamini içerir. D vitamini, güçlü, sert kemiklere katkıda bulunan kalsiyum ve fosforun emilimi için hayati öneme sahiptir.

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Kemik sağlığını korumak için her gün 1000 ila 1500 mg kalsiyum ve en az 400 IU D vitamini tüketilmesi önerilmektedir.

5.) Safra Taşlarını Önleyebilir

Kaju fıstığı safra taşı oluşumunu engelleyebilir ve diyabet riskini azaltabilir. Bir çalışmada, 80.000 kadın üzerinde 20 yıl boyunca toplanan diyet verileri incelenmiştir. Sonuçlar, haftada bir ons (yaklaşık iki yemek kaşığı) kaju fıstığı yiyenlerin safra taşı geliştirme riskinin %25 daha düşük olduğu sonucuna varmıştır. Bu şekilde diyetinize kaju sütü eklemek safra kesesi hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir.

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6.) Göz Sağlığını Destekleyebilir

Antioksidanlar açısından zengin bir besin olan kaju, göz sağlığını geliştirmeye yardımcı olabilir.

Kaju sütü, Beta-karoten, lutein ve zeaksantin gibi biyoaktif ve antioksidan bileşikler açısından zengindir. 100.000'den fazla denek üzerinde yürütülen bir araştırma, daha yüksek lutein ve zeaksantin alımını, uzun vadede yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) riskinin azalmasıyla ilişkilendirdi. Ayrıca bu karotenoidler göze giren zararlı mavi ışığı emer ve göz hastalığı riskini azaltır. A vitamininin bir öncüsü olan Beta-karoten de katarakt riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

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7.) Kansızlığı Önleyebilir

Aynı zamanda iyi bir demir kaynağı olan kajudan dolayı, kaju sütü de kansızlığın önlenmesine yardımcı olabilir.

Kaju sütü herkese uygun değildir ve hatta birkaç yan etkiye neden olabilir. Ne olduklarını öğrenmek için okumaya devam edin.

Kaju Sütünün Yan Etkileri ve Alerjiler

Kaju, bitki bazlı süt için harika bir seçenektir, ancak önemli bir alerjen olan bir tür ağaç yemişidir. Kaju, bazı insanlarda ciddi gıda alerjisi reaksiyonlarına neden olabilen en önemli gıda alerjenlerinden biridir. Kajuda bulunan alerjen maddeler astım semptomlarını tetikleyebilir, bu nedenle astımlıların bundan kaçınması daha iyidir.

Kaju, bazı durumlarda atopik dermatit (egzama), döküntülere ve ciddi vakalarda anafilaksiye (ölümcül olabilir) neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa doktorunuza danışın.

Kaju Sütünü Diyetinize Nasıl Eklersiniz?

Badem sütünden daha lezzetli ve kremsi olan kaju sütünü hazırladığınız smoothielerde inek sütü yerine kullanabilirsiniz. Ev yapımı kaju sütü, mağazadan satın alınan kaju sütü kadar lezzetlidir ve herhangi bir tatlı veya tuzlu yemeğe eklenebilir.

Kahvaltılık gevrekler ile harika bir kombinasyon oluşturabilen kaju sütünü kek yaparken içerisine dahil edebilirsiniz. Hint mutfağında insanlar, yahnileri ve sosları zengin ve yoğun hale getirmek için kaju sütü ekler. Ayrıca gıda maddesinin tadını da iyileştirir. Kaju sütü ayrıca soslarda, dondurmalarda ve süt bazlı içeceklerde inek sütünün yerini alabilir.

Kaju Sütlü Popüler Tarifler

1.) Kremalı Kaju Sütü Çorbası

Malzemeler:

Patates: 3 adet

3 adet Tereyağı: 2 yemek kaşığı

2 yemek kaşığı Pırasa: 5 adet

5 adet Tavuk suyu: 4 su bardağı

4 su bardağı Kaju sütü: 1 su bardağı

1 su bardağı Sarımsak tozu: ½ çay kaşığı

½ çay kaşığı Öğütülmüş karabiber: ½ çay kaşığı

½ çay kaşığı Tuz: 1 çay kaşığı

Hazırlanışı:

Patatesleri soyup ince ince dilimleyin ve kenara alın.

Pırasaları ince ince doğrayın ve koyu yeşil kısımlarını atın.

Tereyağını büyük bir çorba tenceresinde ısıtın ve pırasaları içerisine ekleyerek soluncaya kadar soteleyin.

Patatesleri ve tavuk suyunu yaklaşık 20 ila 25 dakika veya patatesler yumuşayana kadar pişirin.

Çorbayı bir blender yardımı ile püre haline getirin. Tencereye dökün.

Kaju sütünü ekleyin ve iyice karıştırın. Sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin.

Tatlandırmak için baharatlayın ve sıcak servis yapın.

2.) Kaju Sütlü Kek

Malzemeler:

Islanmış kaju fıstığı: 2 su bardağı

2 su bardağı Kaju sütü: 2/3 su bardağı

2/3 su bardağı Tarçın: 1 çay kaşığı

1 çay kaşığı Yumurta: 1 adet

1 adet Şeker: 2 yemek kaşığı

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı (erimiş): 2 yemek kaşığı

Hazırlanışı:

Fırını önceden yaklaşık 180 derece'de ısıtın.

Tüm malzemeleri (hindistan cevizi yağı hariç) iyice karıştırın.

Hindistan cevizi yağını ekleyin.

Pişirme kağıdı kaplı bir fırın tepsisine dökün ve 22 ila 25 dakika pişirin.

Soğumasına izin verin. Seçtiğiniz süslemeler ile üzerini süsleyip, servis edebilirsiniz.

3.) Kaju Sütlü Dondurma

Malzemeler:

Kaju fıstığı (geceden ıslatılmış): 2 su bardağı

2 su bardağı Sert kahve: ¾ fincan

¾ fincan Şekersiz kaju sütü: 1 su bardağı

1 su bardağı Akçaağaç şurubu: ½ su bardağı

½ su bardağı Vanilya özü: 2 çay kaşığı

2 çay kaşığı Tuz: ¼ çay kaşığı

Hazırlanışı:

Kaju, kahve ve kaju sütünü yüksek hızlı bir karıştırıcıda karıştırın.

Karışım pürüzsüz ve kremsi olana kadar vanilya özü, akçaağaç şurubu ve tuzu karıştırın.

Dondurma karışımını bir dondurma makinesine ekleyin ve yumuşak servis kıvamına gelene kadar çalkalayın.

Dondurmayı bir kaba koyun ve dondurun.

Her Gün Kaju Sütü İçmek Doğru mu?

Evet. Ev yapımı kaju sütü her gün içilebilir. Ancak dışarıdan satın alınan kaju sütü, düzenli olarak tüketildiğinde endişeye neden olabilecek ilave şekerler içerebilir.

Kaju Sütü Uykuya İyi Gelir mi?

Evet. Kaju sütü, vücudun rahatlamasına ve hatta uykusuzluk semptomlarının tedavisine yardımcı olabilecek magnezyum içerir.

Kaju Sütünün Sindirimi Zor mu?

Hayır. Kaju sütünün sindirimi kolaydır ve laktoz içermez, bu da onu laktoz intoleransı olan kişiler için iyi bir seçenek haline getirir.

Kaju Sütü Isıtılır mı?

Evet. Kaju sütü ısıtılabilir ve her türlü tarifte kullanılabilir.

Kaju sütü ne işe yarar? konusunda kaju sütünün faydaları ve yan etkileri hakkında bilgi verdik. Her şeyin fazlası zarar olduğu için ve ayrıca bazı kişilerde alerjen etkilere sebebiyet verebileceğinden kaju sütü tüketiminde dikkat edilmelidir. Kaju sütü kullandıysanız, bu konudaki deneyimlerinizi aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.