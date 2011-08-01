Fazla Ispanak Yemenin Zararları! Günde Ne Kadar Yenmeli?

Mutfağınızda bulabileceğiniz en besleyici yiyeceklerden biri olan ıspanak, içerdiği besin kaynaklarından dolayı oldukça faydalı bir sebzedir. Ancak ıspanak, güçlü bir beslenme profiline sahip en sağlıklı sebzeler arasında yer alsa da, fazla ıspanak yemenin zararları olabilir. Bu nedenle, aşırıya kaçmadan tüketim yapılması gerekir. Bu yazımızda da çok ıspanak yemek mideye zarar verir mi? ve günde ne kadar ıspanak yenmeli? sorularına cevap vermeye çalışacağız. Yazı içeriğindeki gibi herhangi bir yan etki durumunda doktorunuza danışmayı ve talimatlarını uygulamayı unutmayın.

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Fazla Ispanak Yemenin Zararları (Yan Etkileri) Nelerdir?

1. Böbrek Taşı Riskini Artırabilir

Ispanak, aşırı tüketildiğinde böbreklerde taş oluşumuna neden olabilecek bileşikler olan oksalatlar içerir. Bu taşlar, idrardaki oksalat içeriğinin artmasıyla oluşur. En yaygın böbrek taşı türleri kalsiyum oksalat taşlarıdır. 100 gram ıspanak, 970 miligram oksalat içerir.

Ispanağı kaynatmak oksalat konsantrasyonunu bir dereceye kadar azaltabilir. Kalsiyum bazlı bir gıdayı (lor veya süzme peynir gibi) ıspanakla birleştirmek de taş oluşumunu önleyebilir. Bununla birlikte, her bireyin durumu benzersizdir ve tepki kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu nedenle, ıspanağı diyetinize dahil edip edemeyeceğinizi lütfen doktorunuza danışın.

2. Kan Sulandırıcıları Etkileyebilir

Ispanak, kan sulandırıcıların etkinliğini azaltan bir mineral olan yüksek düzeyde K vitamini içerir. Bu nedenle kan sulandırıcı kullanan kişiler, ıspanak alımını azaltmalıdır. Ya da bu konuda doktorunuza danışıp, ne kadar tüketmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz.

Yarım fincan pişmiş ıspanak 444 mcg K vitamini içerirken, bir fincan çiğ ıspanak 145 mcg içerir. Isı, besin emilimini artırdığından, pişmiş ıspanak daha yüksek K vitamini seviyelerine sahiptir.

Bununla birlikte, ıspanak gibi besin açısından zengin besinler, diğer gerekli vitamin ve mineralleri de içerdiğinden, K vitaminini diyetinizden çıkarmamalısınız. K vitamini ayrıca arteriyel kalsifikasyonların, koroner kalp hastalığının, kanserin ve osteoporozun önlenmesinde de rol oynar.

3. Mineral Emilimini Engelleyebilir

Oksalat açısından zengin gıdaların alımının mineral emilimini engelleyebileceğine dair bazı araştırmalar vardır. Oksalat, bir antinutrienttir.

Antinutrientler, besinlerin emilimini engelleyen doğal veya sentetik bileşiklerdir.

Ispanak içerisinde bulunan oksalatlar ayrıca kalsiyum gibi minerallerin emilimini de engelleyebilir. Ispanak hem oksalat hem de kalsiyum içerir ve fazla ıspanak tüketmek sisteminizdeki kalsiyum emilimini bozabilir.

Ispanağın ayrıca guatrojen adı verilen belirli bileşikler içerdiğinden tiroid fonksiyonunu tehlikeye attığı düşünülmektedir. Ancak bu konudaki araştırmalar karışıktır.

Guatrojen, guatr hastalığına sebep olan maddeler ya da besinler için kullanılan bir terimdir.

Yine de tiroid sorunlarınız varsa, ıspanağı diyetinize eklemeden önce lütfen doktorunuza danışın.

4. Gut Belirtilerini Ağırlaştırabilir

Gut hastalığına katkıda bulunduğu düşünülen kimyasal bileşikler olan pürinler ıspanağın bünyesinde bulunsa da bu konuda çok fazla araştırma yoktur.

Ama güvende olmak her zaman daha iyidir ve gut hastalığınız varsa, lütfen ıspanak alımınız hakkında doktorunuzla konuşmayı unutmayın. Yapraklı yeşil sebzeler, bazı ilaçları da etkileyebileceğinden, doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun.

Çok ıspanak yemek konusunda bireyin kan basıncının ve kan şekeri seviyelerinin çok düşmesine neden olabileceğini söyleyen bazı araştırmalar da mevcuttur. Bu, yüksek tansiyon ve yüksek kan şekeri tedavisinde ilaç kullananlar için bir sorun olabilir. Bununla birlikte, bu etkileri doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Kan şekeri veya tansiyon ilacı kullanıyorsanız, ıspanağı diyetinize eklemeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

Günde Ne Kadar Ispanak Yenmeli?

İlk başta da bahsettiğimiz gibi böbrek taşınız yoksa, kan sulandırıcı kullanmıyor ve tiroid sorununuz yoksa, aşırıya kaçmadan normal bir şekilde ıspanak tüketebilir ve faydalarını alabilirsiniz. Ancak diğer durumlarda doktorunuzun talimatlarını uygulamanız önemlidir.

İnsanlar için tehlikeli seviyelerdeki oksalat oranı 15 ila 30 gramdır. Bu da 3 ila 6 kilo arasında bir ıspanak tüketimi demektir. Bu kadar çok ıspanağı kısa sürede kimsenin tüketmesi pek olası olmasa da dikkat etmek önemlidir.

Ispanak mideye dokunur mu? şeklinde soru da soruluyor. Ispanak tek başına midenize zarar vermeyebilir. Bununla birlikte, çok kısa sürede çok fazla ıspanak yemek, lif alımınızda ani bir artış anlamına gelebilir. Bu da geçici bir mide rahatsızlığına neden olabilir. Öte yandan, midede (özellikle yanlarda) ağrı, böbrek taşı belirtisi olabilir. Bunun olabileceğinden şüpheleniyorsanız, lütfen doktorunuzu ziyaret edin.

Fazla ıspanak yemenin zararları konusunda açıklamalarda bulunduk. Kan sulandırıcı kullanmıyor ve tiroid ve böbreklerde sorununuz yoksa ıspanağın faydalarından yararlanmanız önemlidir. Onun dışında doktorunuza danışmayı ve talimatlarını uygulamayı unutmayın. Çok fazla ıspanak yemek konusunda bildikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.