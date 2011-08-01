Lezzet için yiyecek - içeceklerin yanı sıra diş macunları, sabunlar ve kozmetik ürünlerinde kullanılan karanfilin birçok faydasının olmasına karşı, yan etkilerinin de farkında olmak gerekir. Fazla karanfil yemenin zararları olduğu takdirde doktorunuza başvurmayı ve talimatlarını uygulamayı unutmayın. Bu yazımızda da bunlardan bahsedeceğiz. Neler varmış isterseniz birlikte inceleyelim.

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Fazla Karanfil Yemenin Zararları (Yan Etkileri) Nelerdir?

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1. Karanfil Yemenin Yan Etkileri: Kanamayı Artırabilir

Bazı kan sulandırıcı ilaçların etkilerini artırarak kanama riskini artırabilen karanfilin aspirin gibi bazı antiplatelet ilaçları da etkilediği bazı araştırmalarda görülmüştür.

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2. Karanfil Yemenin Yan Etkileri: Kan Şekerini Düşürebilir

Karanfilin kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğu belirtildiğinden özellikle diyabet ilaçları kullanıyorsanız, kan şekeri seviyenizi çok fazla düşürme olasılığı vardır.

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Fazla karanfil yemenin yan etkileri arasındaki kan şekeri düşüklüğünden dolayı diyabet ilaçları kullanıyorsanız, karanfil almadan önce lütfen doktorunuza danışmayı unutmayın.

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3. Karanfil Yemenin Yan Etkileri: Alerji Yapabilir

Karanfilde yer alan ojenol alerjiye ve kontakt dermatit göstererek lokal tahrişe neden olabilir.

Kontakt Dermatit: Belirli bir maddeyle temas sonucu meydana gelen bir egzama türüdür.

Ayrıca fazla karanfil yemek, içerisindeki ojenol nedeniyle ağzı da tahriş edebilir. Çok fazla tüketen kişiler, ağızda sıcaklık ve ağrı hissi yaşayabilir.

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4. Karanfil Yemenin Yan Etkileri: Zehirli Olabilir

Karanfil yağı tüketmek komaya, nöbetlere ve akut karaciğer hasarına neden olabilir. Bunlar genel olarak uçucu yağların yan etkilerindendir. Uçucu yağlar aşırı kullanıldığında nöbetlere, komaya, böbrek yetmezliğine ve hatta hipoglisemiye neden olabilir.

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Güçlü etkilere sahip olan karanfil, aşırı tüketilirse ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, karanfilin kabul edilebilir dozaj sınırlarının farkında olmak önemlidir.

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Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, kabul edilebilir günlük karanfil dozu, 1 kg vücut ağırlığı başına 2,5 mg'dır. Bunun ötesinde herhangi bir şey komplikasyonlara neden olabilir.

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Fazla karanfil yemenin yan etkileri (zararları), ciddi etkilerinden dolayı farkında olunmalıdır. Karanfilin yan etkileri konusunda bir durumla karşılaştınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...