Yüksek miktarda A, C ve B6 vitaminleri ve potasyum içeriği sayesinde oldukça faydalı olan karpuz, mükemmel bir yaz meyvesidir. Tabii ki de normal bir şekilde karpuz tüketimi zararlı denemez. Her şeyde olduğu gibi aşağıdaki başlıklarda da incelenecek olan belli sorunlarınız varsa, fazla karpuz tüketimi zararları görülebilir. Biz de bu tarz tüketimlere yönelik karpuzun yan etkileri hakkında bilgi vermek istedik

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Karpuzun Şaşırtıcı Yan Etkileri (Zararları)

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1. Bağırsak Sorunları Yapabilir

Likopen deposu olan karpuzlar, çok fazla tüketildiğinde mide bulantısı, şişkinlik, ishal, hazımsızlık ve gaz yapabilir. Yaşlandıkça sindirim sistemi de zayıfladığından bu belirtileri daha çok yaşlılarda görmek mümkündür.

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2. Kardiyovasküler Sorunlara Yol Açabilir

Vücut için gerekli olan potasyum bakımından zengin karpuzlar, çok tüketildiğinde kardiyovasküler sorunlara yol açabilir. Yüksek potasyum alımı karyovasküler rahatsızlıklara neden olabileceğinden fazla karpuz yemek konusunda da bundan bahsedilebilir.

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3. Şeker Hastaları Uzak Durmalıdır

Karpuz, doğal şekerle yüklü olduğu için şeker hastalarının karpuz tüketmesi istenmemektedir. Bu gibi durumlarda doktorunuza danışmayı ve talimatlarına uymayı unutmayın.

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4. Kan Basıncında Düşüş Olabilir

Aşırı karpuz tüketimi vücudun kan basıncı seviyesinin düşmesine neden olabileceğinden, düşük tansiyon seviyelerine sahip olan kişilerin karpuzdan kaçınması gerekir.

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5. Alerjik Reaksiyonlar Görülebilir

Havuç, lateks ve salatalığa karşı alerjiniz varsa, karpuz alerjisi de göstermeniz mümkündür. Şiddetli veya hafif döküntüler yapabileceğinden karpuz tüketmek, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

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6. Hamilelikte Karpuzdan Uzak Durun

Gestasyonel diyabet (gebelikte diyabet), birçok hamile kadının rahatsızlık çektiği bir sağlık sorunudur. Fazla karpuz yemek kan şekerini yükselteceğinden hamilelikte tüketmek, gebelik diyabetine yol açabilir. Bu nedenle hamilelerin birkaç ay karpuz tüketiminden uzak durmaları önerilmektedir. Bunun için doktorunuza danışmayı unutmayın.

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7. Sinir, Kas ve Böbrek Sorunları ile Yorgunluk Olabilir

Karpuzu çok miktarda tüketen kişilerde sinir, kas ve böbrek sorunları oluşabilir. Böbreğin zayıf çalışması, vücuttaki zararlı maddelerin atılımını azaltacağından bacaklarda şişmelere neden olabilir.

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Aşırı karpuz tüketimi vücuttaki su miktarını arttıracağından fazla su vücuttan atılmazsa, kan hacminde artışa neden olabilir. Bu da, meydana gelen şişliği daha da kötüleştirebilir, bununla da birlikte bitkinliğe ve yorgunluğa sebebiyet verebilir.

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8. İktidarsızlık Görülebilir

Çok fazla karpuz yemenin yan etkileri erkeklerde iktidarsızlığa ve sertleşme bozukluğu gibi sorunların görülmesine neden olabilir.

Karpuzun faydaları oldukça fazla olduğu gibi aşırı tüketimi ile görülen karpuzun yan etkileri de dikkate alınmalıdır. Bu yan etkilerin görülmesi durumunda beklemeden doktora danışmanızı öneririz. Bu tarz karpuzun zararları başlıklarından başınıza gelenler oldu mu? Bu konudaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.