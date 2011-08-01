Armut şeklinde yeşil bir meyve olan avokado, çeşitli cilt ve sağlık sorunlarını tedavi edecek birçok besin içerir. Yaklaşık 25 adet doğal vitamin ve mineral içeren ve sağlığa faydaları olan avokado, kolesterol seviyelerini düşürmede ve adet akışını artırmada da tercih edilir. Ayrıca diyet listelerinde de yer bulan avokadonun fazla tüketilmesi ile yan etkileri oluşabilir. Bu nedenle bu yazımızda da fazla avokado yemenin yan etkileri (zararları) hakkında konuşacağız.

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Fazla Avokado Yemenin Zararları (Yan Etkileri) Nelerdir?

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Lif içeriğinden dolayı ishale karşı koruyucu olsa bile çok avokado yemek bazı zararları beraberinde getirebilir. Bunlara geçecek olursak;

1.) Hamilelikte Avokado Yemek Zararlı mı?

Hamilelik süreci içerisindeki kadınlar için süt üretimini azaltma etkisi olabileceğinden doktorlar tarafından bu dönemde avokado yemek tavsiye edilmemektedir. Bu yüzden hamilelik içerisinde doktorunuzun beslenme diyetini uygulamaya ve talimatlarını dikkate almaya özen gösterin. Ayrıca yeni bir şey tüketecekseniz, doktorunuza danışmayı unutmayın.

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2.) Alerjiye Neden Olabilir

Avokado bazı alerjiye duyarlı bünyelerde alerjik etkiler gösterebilir. Fazla avokado yemek sonucunda bu tarz bir alerji yaşanırsa; deride kızarıklık, egzama, kaşıntı ve kurdeşen görülebilir.

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3.) Karaciğeri Etkileyebilir

Çok avokado tüketmek ile oluşabilecek ciddi yan etkilerden biri de karaciğer sağlığını olumsuz etkilemesidir. Estragol ve anethole gibi yağ türlerini içeren Meksika avokadolarından uzak durulması önemlidir.

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Bunların tüketimi karaciğer için zararlı olabileceğinden fazla avokado yiyince bünye için zarara dönüşebilir. Karaciğer rahatsızlığınız varsa, özellikle bu meyveden uzak durmanız tavsiye edilir.

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4.) Latekse Duyarlılar Uzak Durmalı

Latekse duyarlı olan kişiler, alerjik reaksiyona neden olabilecek lge antikorlarının seviyesini artırdığı için avokado tüketiminin fazlasından kaçınmalıdır.

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5.) Kolesterol Seviyesini Çok Düşürebilir

Kolesterol seviyesinin dengelediği söylenen avokado sağlıklı olsa da çok fazla yemek, bu sefer kolesterol seviyesinde bozulmalara neden olabileceğinden vücuda zarar verebilir.

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6.) Diyetteyseniz Tüketimi Azaltın

Diyetlerde tercih edilen bir meyve olsa bile aşırı avokado tüketmek, yüksek kalori alımı ile kilo yapabilir. Bu nedenle her gün yemekten kaçınılmalıdır.

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7.) Ağız İçi Sorunları Yapabilir

Avokadonun çok yenmesi sebebiyle ağızda kaşıntı hissi ve dilde şişme gibi tepkiler görülebilir.

8.) İlaçları Etkileyebilir

Yüksek miktarlarda avokado alımı ile anti-inflamatuar ilaçların etkisi azalabileceğinden ilaçlarla tüketimi olumsuz etkileyebilir.

9.) Bulantıya Neden Olabilir

Çok fazla avokado yemenin zararları arasında mide bulantısı da sayılabilir. Bu nedenle dikkatli yemeye özen gösterilmelidir.

Fazla avokado yemenin zararları (yan etkileri) bu şekilde sıralanabilir. Çok yemeden arada biraz tüketmek sorun yaratmayacaktır. Bu konu hakkında sorularınız ya da deneyimleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.