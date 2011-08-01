Çok Fazla Ceviz Yemek Zararlı mı? Günde Kaç Ceviz Yenmeli?

En zengin antioksidan ve diğer temel besin kaynaklarından biri olan ceviz, her gıda da olduğu gibi aşırı tüketim sonucu bazı yan etkiler gösterebilir. Bu yazımızda da çok fazla ceviz yemek zararlı mı? sorusu üzerinde durup, aşırı tüketimi ile oluşabilecek yan etkilerini işleyeceğiz. Fazla ceviz yemek kilo aldırır mı ya da alerji yapar mı? çokça sorulmakla birlikte bazı olumsuz etkilerinin neler olduğunu birlikte inceleyelim...

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Çok Fazla Ceviz Yemek Zararlı mı? Cevizin Yan Etkileri Nelerdir?

1. Sindirim Sorunlarına Sebep Olabilir

Ceviz gibi kuruyemişler genel olarak sindirim sorunlarının tedavisinde kullanılsa da fazla yendiğinde bu durumları daha da kötüleştirebilir. İçerdiği lif kaynağından dolayı çok ceviz yemek gastrointestinal sorunlara neden olabilir.

Çok ceviz yemek ishal yapar mı? sorusunun cevabını bu şekilde verebiliriz. Cevizin fazla tüketiminde sindirim yan etkileri olarak şişkinlik, mide ağrısı ve ishal görülebilir. Bu nedenle, herhangi bir sindirim probleminiz varsa, ceviz tüketmeden önce lütfen doktorunuza danışınız.

2. Alerjiye Neden Olabilir

Bazı kuruyemişlere karşı alerjiler yaygın olduğundan, fazla ceviz yemek alerji yapar mı? diye sorulabilir. Belirtileri de mide bulantısı, nefes darlığı, yutma güçlüğü, ağız, boğaz veya gözlerde kaşıntı ve burun tıkanıklığıdır.

En tehlikeli alerjik reaksiyon anafilaksidir. Solunumu bozar ve vücudu şok durumuna sokar. Ceviz ile birincil veya ikincil bir alerji yaşayabilirsiniz. Birincil alerjiler, anafilaksiye yol açabilen ceviz veya ürünlerinin doğrudan alımını içerir. İkincil alerjiler, çapraz reaktivite nedeniyle ceviz ile reaksiyona giren diğer alerjenleri içerir. Bundaki semptomlar arasında ağızda kaşıntı veya şişlik bulunur.

Cevizlere alerjiniz olması, mutlaka diğer ağaç kuruyemişlerine de alerjiniz olacağı anlamına gelmez. Ancak alerjiye yatkınsanız, ceviz veya başka bir ağaç yemişini tüketmeden önce doktorunuza danışmanız çok önemlidir.

3. Fazla Ceviz Yemek Kilo Alımı Yapabilir

Mükemmel bir lif kaynağı olan ceviz, kilo vermeye yardımcı olabilir, ancak kalorisinin yüksekliğinden çok ceviz yemek kilo yapabilir.

Fazla ceviz yemek kilo aldırır mı? sorusundaki fazla ceviz yaklaşık 7 ceviz denebilir. 7 adet ceviz yaklaşık 183 kalori içerir. Fazla tüketmek de kesinlikle daha fazla kalori anlamına gelir ve sonunda kilo alımına neden olabilir.

Bazı araştırmalar ayrıca cevizlerin dürtü kontrolünde yer alan belirli bir beyin bölgesini harekete geçirebileceğini belirtiyor. Bu, cevizlerin insanların istekleri üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmalarına yardımcı olabileceği anlamına gelebilir.

Karışık bulgular göz önüne alındığında, ceviz tüketimi konusunda doktorunuzla konuşmanızı öneririz.

4. Çocuklarda Boğulmaya Neden Olabilir

Konu küçük çocuklar olduğunda neredeyse tüm kuruyemişler (ve katı gıdaların çoğu) boğulma riski taşır. Bu yiyecekleri çocukların ısırması, parçalaması ve güvenli bir şekilde yutması zordur. Çocuğunuz 7 yaşın altındaysa, boğulma riski altında olacağından ceviz gibi kuruyemişleri vermekten kaçının. Ya da iyice ezdikten sonra farklı bir gıdaya ekleyerek alım sağlayabilirsiniz.

5. Ülser Durumunu Kötüleştirebilir

Çok ceviz yedim karnım ağrıyor tarzında ifadeler duymuş ya da yaşamış olabilirsiniz. Ceviz de dahil olmak üzere kabuklu yemişler lif bakımından yüksek olduğundan, hassas kişilerde ülser halini şiddetlendirebilir. Ancak, bu gerçeği ortaya çıkarmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Günde Kaç Ceviz Yenmeli?

İdeal olarak günlük alınması gereken ceviz dozu konusunda bilimsel bir fikir birliği olmasa da, günde bir ons (yaklaşık 7 bütün ceviz) yenebilir. Bunun üzerinde günlük ceviz tüketimi yan etkiler gösterebileceğinden dikkat edilmelidir.

Mükemmel faydalarından ötürü diyete eklemek önemli olsa da, alerjik durumunuz varsa ya da mide problemleri yaşıyorsanız doktorunuza danışmayı unutmayın.

Ayrıca cevizleri ıslatmak önemlidir. Ceviz ve diğer kuruyemişler fitat (fitik asit) içerir. Bunlar, bazı temel besinlerin emilimini engelleyen doğal bileşiklerdir. Cevizleri ıslatmak, fitat içeriğini azaltmaya yardımcı olarak onları daha besleyici hale getirir. Bunun için cevizleri bir kap tuzlu suda yaklaşık sekiz saat bekletebilirsiniz.

Çok fazla ceviz yemek zararlı mı? sorusunun cevabını bu şekilde verebiliriz. Diğer tüm kuruyemişler gibi ceviz de sağlıklıdır. Çok sayıda araştırma, bunların antikanser, antiinflamatuar, kardiyo ve nöroprotektif özelliklerini vurgulamaktadır. Ancak yan etkilerinin farkında ve ölçülü olmak önemlidir. Sağlıklı günler dileriz...