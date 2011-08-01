Çok Fazla Üzüm Yemenin Yan Etkileri (Zararları) Nelerdir?

Vitamin, mineral, antioksidan ve daha birçok faydalı besin içeriğine sahip olan üzüm, her şeyde olduğu gibi aşırı tüketmek bazı olumsuz etkilere neden olabilir. Mide rahatsızlığı, ishal, kilo alımı ve hamilelik sırasındaki komplikasyonları gibi etkiler, çok fazla üzüm yemenin zararları (yan etkileri) şeklinde sıralanabilir. Bu yazımızda da aşırı üzüm yemenin yan etkileri hakkında konuşacağız.

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Çok Fazla Üzüm Yemenin Yan Etkileri (Zararları)

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1. Mide Rahatsızlıkları Görülebilir

Yapılan bazı çalışmalara göre -ki bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır- üzüm çekirdeği yiyen kişilerde apandisit sorunları görülmüştür. Sindirilmemiş tohumlar akut karın ağrısına sebebiyet verebilir.

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Üzümde bulunan salisilik asit, irritabl bağırsak sendromunuz varsa, mide bağırsak rahatsızlıklarına neden olmaması için özellikle aç karnına yemediğinizden emin olun.

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2. Bağırsak Sorunlarına Neden Olabilir

Şeker oranı yüksek yiyecekler ishale neden olabileceğinden 100 gram üzümde de 16 gram gibi yüksek şeker oranı bulunduğundan bağırsak rahatsızlıkları görülebilir. Üzüm suyu basit şekerler içerdiğinden dolayı duyarlı kişilerde ishal sorunu yapabilir.

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Çok fazla üzüm yemek, yoğun lif içeriğinden dolayı kabızlık sorununa da neden olabilir.

3. Kilo Alımı Yapabilir

Fazla üzüm yemenin zararları arasında kilo sorunu da sayılabilir. Bir oturuşta fazla üzüm tüketmek, kalorilerin hızla artmasına neden olabileceğinden kilo artışı yapabilir. Ancak çok fazla üzüm yemenin kilo alımına yol açabileceğine dair bir araştırma olmadığını da belirtelim.

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Günde ne kadar üzüm yenir? diye sorarsanız, yukarda da bahsettiğimiz gibi irritabl bağırsak sendromunuz varsa ya da bu tarz başka rahatsızlıklarınız yoksa bu sayı ona göre değişecektir. Yararlarından dolayı günlük diyetinize ekleseniz bile fazla tüketmemeye dikkat edin. Diğer meyveler ile birlikte günde 8-10 üzüm tüketilebilir. Ancak rahatsızlıklarınız varsa, doktorunuza danışmayı ve onun talimatlarını uygulamayı unutmayın.

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4. Gebelikte Komplikasyonlara Sebep Olabilir

Yapılan çalışmalarda resveratrol takviyelerinin hamilelik dönemindeyken fetüste pankreas sorunlarına neden olduğu gösterildi. Bu çalışmalarda üzümden bahsedilmese de resveratrol üzümde de bulunduğundan dikkatli olmakta fayda vardır. Bu nedenle hamilelikte üzüm zararlı mı ya da yenir mi? gibi sorular için lütfen doktorunuza danışın.

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5. Çocuklarda Boğulmaya Dikkat

Küçük çocuklarda yaygın görülen yemek yerken öğürme ve boğulma hissiyatı, boyutundan dolayı üzüm yerken de görülebilir. Boğulmak için ideal ölçülerde olan üzümlerde özellikle 6 ila 12 aylık olan çocuklara dikkat edilmelidir.

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6. Alerjiye Neden Olabilir

Üzüm alerjisi nadir olsa da, lipid transfer proteini adı verilen, üzümlerde bulunan spesifik bir proteinin, bireylerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden olduğu bulunmuştur. Bir çalışmada da 18 yaşındaki bir kız öğrencinin üzüm yedikten sonra gelişen kaşıntı, kızarıklık ve yüz şişmesi vakasını bildirmektedir.

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7. Böbrek Sorunlarını Kötüleştirebilir

Hayvanlarda da özellikle köpeklerde üzüm yedikten sonra kusma problemi görülebilir. Köpekler için zararlı olabilecek olan üzümün çok fazla tüketimi köpeklerde iştah kaybı, uyuşukluk ve ishal yapabilir.

Hiçbir çalışma fazla üzüm tüketiminden dolayı insanlarda olumsuz böbrek sorunlarını doğrudan ilişkilendirmiş olmasa da, çok üzüm yememeye dikkat edilmelidir. İlerlemiş kronik böbrek hastalığı ve diyabeti olan bireylerin üzüm de dahil olmak üzere belirli gıdaların alımını sınırladığı bilinmektedir.

Bu nedenle herhangi bir böbrek rahatsızlığınız varsa, lütfen üzümden uzak durun ve doktorunuzla konuşun.

Üzüm İlaçlarla Etkileşime Girer mi?

Karaciğer tarafından parçalanan ilaçlar veya kan sulandırıcı kullanan kişiler aşırı üzüm yemekten kaçınmalıdır. Bu tür ilaçlar alıyorsanız, üzüm tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Üzümden uzak durmanız gereken sorunlarınız varsa, doktorunuza danışabilirsiniz. Sorunlarınız yoksa da porsiyonlarınızı kontrol ettikten sonra hiçbir endişe duymadan üzümün güzelliğini yaşayabilirsiniz.

Üzümler, bünyesindeki hayati besinler nedeniyle sağlıklı beslenme için gerekli olan meyvelerden biridir. Ancak boyutlarından dolayı çok fazla üzüm yemek, yukarıda bahsettiğimiz bazı sorunlara neden olabilir. Fazla üzüm yemenin yan etkileri (zararları) konusunda bir sıkıntı yaşadınız mı? Bu konudaki düşüncelerinizi yorum alanından yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.