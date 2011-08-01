Diyet zamanlarında ya da fazla yemek yemeyenlerin tok tutması için tercih ettiği en sağlıklı kuruyemişlerden biri olan bademi alışkanlık yapıp fazla tüketmek yanlıştır. Bu yazımızda da çok badem yemenin zararları ya da yan etkileri nelermiş inceleyeceğiz. Aşırı tüketilmediğinde sorunsuz tüketilebilen bademin aşırı tüketiminden kaynaklı herhangi bir yan etki görürseniz doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Çok Fazla Badem Yemenin Zararları (Yan Etkileri) Nelerdir?

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1. Kabızlığa Neden Olabilir

Badem lif açısından zengin bir kuruyemiştir. Bir ons badem (yaklaşık 23 adet) 3.5 gram lif içerir. Bu iyi olsa da, yüksek miktarda lif alımı, yeterli su alımıyla dengelenmez ise kabızlığa ve bir dizi başka gastrointestinal soruna yol açabilir. Kabızlığın yanı sıra şişkinlik, gaz, mide krampları ve ishal de semptomlar arasındadır.

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2. Diğer Minerallerin Emilimini Azaltabilir

Fazla lif ayrıca diğer minerallerle (kalsiyum, magnezyum, çinko ve demir gibi) bağlanabilir ve bunların kan dolaşımındaki emilimini engelleyebilir. Bademin faydalarını alabilmek için bademleri tek bir atıştırmalık olarak veya öğün aralarında tüketin.

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İnsanlarda genellikle önerilen günlük lif alımı yaklaşık 30 gramdır. Bunun üzerindeki lif alımı yüksek olarak değerlendirilip, sorunlara neden olabilir.

3. Kilo Alımına Neden Olabilir

Bir ons badem (yaklaşık 23 adet) yaklaşık 164 kalori içerir. Bu tek başına bir sorun olmasa da, sporsuz ve sağlıksız besleniyorsanız ve aşırı badem tüketiminde de kilo almaya yatkın olabilir.

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4. Alerjilere Yol Açabilir

Ceviz gibi bazı kuruyemişlere alerji gösterenlerin badem alerjisi de olabileceği gösterilmiştir. Bazı kişilerde oral alerji sendromuna neden olabilen badem, semptomlar olarak ağızda ya da boğazda kaşıntı ve dil, ağız ve dudakların şişmesini içerir.

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5. E Vitamini Artışı Olabilir

Badem E vitamini açısından zengindir. Sadece badem tüketerek E vitamini doz aşımı pek mümkün olmasa da bunun farkında olmak önemlidir. E vitamini bakımından zengin diğer besinlerle birlikte aşırı badem tüketiyorsanız, böyle sorunla karşılaşabilirsiniz.

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Aşırı E vitamini alımı kan pıhtılaşmasını bozabilir ve kanamaya neden olabilir. Ancak bu etkiler, fazla E vitamini takviyesi alan kişilerde daha belirgindir.

6. Böbrek Taşı Oluşumu Yapabilir

Badem, böbrek taşı oluşumunda etkili olan oksalatlar açısından zengindir. Yüz gram kavrulmuş badem, 469 miligram oksalat içerir.

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Badem Günde Kaç Tane Yenmeli?

Bademler elbette inanılmaz derecede sağlıklıdır. Ancak her gıdada olduğu gibi badem tüketiminde de aşırıya kaçmadan ılımlı davranmak önemlidir.

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Bir ons badem, yaklaşık 23 adetten oluşur. Yan etkilerden kaçınmak için günde kaç tane badem yiyebileceğinize dair bilimsel bir veri olmamakla birlikte alımınızı günde 10 ila 15 badem ile sınırlamanız önerilir. Ancak sağlık sorunlarınız varsa, doktorunuza danışarak talimatlarına uymanız daha doğru olacaktır.

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Çok fazla badem yemenin zararları hakkında bilgili olarak aşırıya kaçmadan tüketim oldukça sağlıklıdır. Bu konuda farklı düşünceleriniz ya da yaşadıklarınız varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere bildirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...