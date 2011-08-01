Dutun Bilmeniz Gereken Yan Etkileri - Çok Fazla Dut Yemek

Yüksek antioksidan içeriği, kilo kontrolüne destek oluşu, kalp ve karaciğer sağlığını iyileştirmeye yardımcı olması gibi birçok sağlık faydası bulunan dut; meyve, reçel ve meyve suları olarak tüketilirken, dut yaprağı ekstresi geleneksel tıpta sağlık takviyesi olarak da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, dut ayrıca bazı beklenmedik yan etkilere neden olabileceğinden dikkatli olmak önemlidir. Dutun yan etkileri nelermiş, birlikte inceleyelim...

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Dutun Bilmeniz Gereken Yan Etkileri

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1. Hipoglisemiye Yol Açabilir

Dutların kan şekerini düşürdüğü bilinmektedir. Kobay fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, dut özlerinin normal ve diyabetik farelerde kan şekeri düzeylerini düşürdüğü görülmüştür. İnsanlarda, dut çayı, tüketilmesinden 90 dakika sonra kan şekeri düzeylerini düşürebilir.

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Bu, özellikle halihazırda diyabetik ilaç kullananlarda kan şekeri seviyelerinde ani bir düşüşe neden olabilir. Diyabet veya obeziteyi tedavi etmek için dut özü takviyeleri almayı planlıyorsanız, doktorunuza danışmanız önemlidir.

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2. Gastrointestinal Rahatsızlıklara Neden Olabilir

Dutlar ve türevleri hazımsızlığa, mide bulantısına, ishale ve şişkinliğe neden olabilir. Bir çalışmada, dislipidemi tedavisi için dut yaprağı tableti alan hastalarda hafif ishal (%26), baş dönmesi (%8.7) veya kabızlık ve şişkinlik (%4.3) görülmüştür.

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3. Karbonhidrat Emilimini Engelleyebilir

Dutların karbonhidrat emilimini engellediği bilinmektedir. Araştırmalar, karbonhidrat emiliminin inhibisyonunun kilo kontrolünde ve diyabet tedavisinde yardımcı olabileceğini göstermektedir.

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Bazı çalışmalar, çay özlerinin (dut dahil) karbonhidrat emilim bozukluğu ile sonuçlandığını bildirmektedir. Dutun bu özelliği, besinlerin optimal emilimini engelleyebilir ve vücutta zararlı etkilere yol açabilir.

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4. Böbrekler Üzerinde Zararlı Etkisi Olabilir

Dut yaprakları, ürik asit seviyelerini düşürdüğünden ve bunun (ürik asit düzeylerini düşürmek) için halihazırda ilaç kullanıyorsanız dut yaprağı almaktan kaçının.

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Dutlar ayrıca vücudun düzgün çalışması için gerekli olan potasyum bakımından da yüksektir. Bazı araştırmalar, yüksek potasyum düzeylerinin dehidrasyon ve iç kanama ile sonuçlanabileceğini düşündürmektedir.

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Yüksek potasyum seviyeleri ayrıca yorgunluğa, uyuşmaya, mide bulantısına, göğüs ağrısına, düzensiz kalp atışlarına ve çarpıntıya neden olabilir. Bu nedenle, kronik böbrek hastalığı olan kişiler dut alımını sınırlamalı veya hatta bunlardan kaçınmalıdır.

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Dutlar, bir dizi sağlık ve tıbbi faydası olan, besin açısından zengin bir süper besindir. Dut veya dut bazlı takviyeleri tüketmek sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, olgunlaşmamış meyveler, bazı kişilerde gastrointestinal rahatsızlığa ve ishale neden olabilir.

Dutun yan etkileri, faydalarının yanında fazla görülmese de fazla tüketmemeye özen gösterilmelidir. Ayrıca hiperglisemi, alerji ve kronik böbrek hastalığı olan kişiler, diyetlerine dahil etmeden önce profesyonel yardım almalıdır. Bu konuda düşüncelerinizi yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.