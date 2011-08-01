Çok Havuç Yersek Ne Olur? Fazla Havuç Tüketmenin Zararları

A vitamini bakımından zengin olan havuç, çeşitli faydalar sunan oldukça besleyici bir sebzedir. Çok havuç yiyince ne olur? soruları da internette araştırılıyor. Fazla havuç tüketmenin zararları (yan etkileri) olduğundan aşırıya kaçmadan günlük tüketime dikkat etmek gerekir. Bu yazımızda da çok havuç yemek zararlı mı konusunu işleyeceğiz. İsterseniz bunun hakkında neler anlatılmış birlikte inceleyelim.

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Çok Havuç Yersek Ne Olur? Fazla Havuç Yemenin Yan Etkileri

1. Çok Havuç Yemek A Vitamini Toksisitesine Neden Olabilir

Vücutta fazla miktarda A vitamini birikimi karaciğer toksisitesine yol açar. Vücudun ihtiyaç duymadığı fazla A vitamini karaciğerde veya yağ dokusunda depolanacaktır. Bu, zamanla A vitamini birikimine ve sonunda toksisiteye yol açabilir.

Karaciğer enzimlerinin çok fazla yükselmesi de karın ağrısı ile kendini gösterebilir. 10.000 IU'ya kadar A vitamini seviyeleri güvenli kabul edilse de üzeri zararlı olabilir. Yarım fincan havuçta yaklaşık 1.500 IU A vitamini olan 459 mcg beta-karoten bulunur.

Çok havuç yemenin zararları içerisinde A vitaminin yüksek seviyelerde artmasıyla gelen A vitamini toksisitesi tehlikeli olabilir. Bu toksisite aynı zamanda hipervitaminoz A olarak da adlandırılır. Belirtiler arasında iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, yorgunluk ve burun kanaması sayılabilir.

Kronik A vitamini toksisitesi çoklu organ sistemlerini etkileyebilir. Kemik oluşumunu engelleyerek daha zayıf kemiklere ve kırıklara neden olabilir. Uzun süreli A vitamini toksisitesi böbrek fonksiyonlarını da etkileyebilir. Bu nedenle aşırı havuç yemek kaçınılması gereken bir durumdur.

2. Fazla Havuç Yemek Alerjiye Neden Olabilir

Polen alerjisi bulunan kişilerin havuç alerjisi olma olasılığı yüksektir. Gıda alerjisi olan kişilerin %25'ini etkileyen havuç alerjisinin belirtileri arasında dudakların kaşınması veya şişmesi, göz ve burun tahrişi yer alır. Nadir durumlarda da anafilaksiye yol açabilir.

3. Çok Havuç Tüketmek Gaz Oluşumu Yapabilir

Bazı kişilerin havuçları sindirmesi zordur. Bu durumlarda fazla havuç yemek, bağırsak ya da mide gazına yol açabilir. Gaz sorunundan muzdaripseniz, fazla havuç yememeye dikkat edin.

4. Fazla Havuç Tüketmek Bebekler İçin Güvensiz Olabilir

Bebeklerin havuç yemesinin güvensiz oluşu boyutuyla alakalı bir durumdur. Havuç çubukları bebeklerin boğulma riskini artırabileceğinden dolayı, havucu macun haline getirip vermek daha iyi olabilir.

5. Çok Havuç Yiyip Turuncu Olmak

Havuç tüketimi konu olduğunda, fazla havuç yemek ten rengini değiştirir mi? sorusu sorulabiliyor. Çok fazla havuç yemek karotenemi adı verilen zararsız bir duruma neden olabilir. Buna kan dolaşımınızdaki çok fazla beta-karoten neden olur ve bu da cildinizin turuncuya dönmesine neden olabilir.

Bir orta boy havuç, yaklaşık olarak 4 miligram beta-karoten içerir. Birkaç hafta boyunca her gün 20 miligramdan fazla beta-karoten tüketmek cilt renginin bozulmasına neden olabilir.

Günlük Ne Kadar Havuç Yenir?

Yan etkiler konu olduğundan çok fazla havuç yemek dikkat edilmesi gereken bir olgudur. Günlük olarak 4 - 6 adet havuç tüketimi yan etkilere neden olabilir. Ancak bu durumda da, her gün 3 tane yerim bir şey olmaz, gibi bir düşünce içerisinde de olunmaması gerek.

Fazla aşırıya kaçmadan yeterli seviyede havuç tüketimi ile havucun faydaları alınabilir. Yan etki görülmesi durumunda da doktorunuza danışmayı ve talimatlarını uygulamayı unutmayın.

Sonuç olarak, çok havuç yersek ne olur? sorusuna karşı bu yan etkilerden bahsedebiliriz. Çok havuç yiyip turuncu olmak gibi bir durum yaşadınız mı? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Değerli yorumlarınızı aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.