Harika Görünse Bile Sağlığımızı Bozan 8 Ürün

Güzellik adına birçok ürün kullansak da uzun sürelerde yavaş yavaş sağlığa olumsuz etkilerinin olduğunu unutuyoruz. Tabii ki güzel ve şık giyinmek özgüveni artıran unsurlar. Harika göstermenin yanında aynı zamanda iyi de hissettiren bu ürünler, sağlığımızı zamanla bozabilir. Bu yazımızda da uzun süreli kullanımlarda sağlığı bozan ürünler hakkında konuşacağız.

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1) İhtiyaçtan 1-2 Numara Büyük Ayakkabı Giymek

Bazı ünlülerde olan davranışlardan biri de bazı zamanlarda ihtiyaç duyulandan 1-2 numara büyük ayakkabı giyilmesidir. Bazı durumlarda oluşabilecek ayak şişmelerini önlemek için yapılan bu davranış, sürekli yapmak yerine bir iki kere giyilirse tabi ki sorun oluşturmaz.

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Ancak sürekli olarak büyük ayakkabılar giymek yürüme bozukluklarına neden olabilir. Ayakkabı bolluğundan dolayı düşme riskinden korunmak için ayak parmaklarından yapılan sıkma durumu; ayaklarda, dizlerde ve hatta sırt ve boyunda sorunlara yol açacaktır.

2) Sivri Burunlu Ayakkabılar Kullanmak

Yüksek topuklu ayakkabılar gibi sivri burunlu ayakkabılar da şıklık açısından güzel gelse de aynı oranda ayaklarınız için zararlıdır.

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Bu tür ayakkabı modelleri, ayaklarınızı doğal olmayan bir pozisyona sokacağından parmaklarınızı sıkıştırır ve bu durum da ayak parmaklarında nasır veya sinir hasarına sebep olabilir. Bu tarz ayakkabıları gündelik olarak kullanmamaya dikkat etmelisiniz.

3) Bale Ayakkabıları

Tabanları oldukça ince olan bale ayakkabıları asla günlük kullanımda giyilmemelidir. Ayak için yeterli alan sağlamayan bu ayakkabıların uzun süreli kullanımı diz ve sırt problemlerine yol açabilir.

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Ayrıca tabanının ince oluşundan dolayı sivri bir nesneye basıldığında ayakkabının delinmesi ve ayağınızın zarar görmesi olasıdır.

4) Plastik Şeffaf Ayakkabı Giymek

Birkaç yıldır kullanılan şeffaf - plastik ayakkabılar güzel görünse bile, plastiğin hava dolaşımına izin vermemesinden dolayı zararlıdır. Plastik ayakkabılarda ayak terlemesi çok olacağından nasır, mantar ve bakteri gelişimi olması daha yüksektir.

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5) Sıkılaştırma için Korse Kullanımı

Çeşitli tür korseler ile vücudunuz mükemmel görünüyor olabilir. Ancak uzun süreli kullanımları sakıncalı olabilir. En sık karşılaşılan sorunu ise cilt tahrişi yapabilir.

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Ayrıca oldukça sıkı modeller, sinirlere baskı yapacağından uyuşukluğa neden olabilir. Kan dolaşımını yavaşlattığından bacak şişmelerine de sebep olabilir.

6) Dar Kıyafetleri Tercih Etmek

Uzun süreler ve çok sık şekilde çok dar kıyafetler giymek, korsede olduğu gibi kan dolaşımına pek izin vermez ve cilt tahrişine, sindirim sorunlarına neden olabilir.

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7) Yüksek Belli Pantolonlar

Dar pantolonlar da tehlikeli olduğu gibi yüksek belli pantolonlar da sorun yaratabilir. Mideye yaptıkları baskı neticesinde reflü sebebi olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.

Ayrıca sırt ve bel kasları bu pantolonun desteğine alıştığından aktif olarak çalışmazlar ve bu durum da sırt ağrılarına neden olabilir.

8) Ağır Mücevher Kullanımı

Kadınların kullandığı büyük ve ağır küpeler havalı görünse de bazı dezavantajları vardır. Kulak memesine zarar vermenin yanı sıra çok fazla kulak memesi çekilmesi erken yaşlanma belirtilerine neden olabilir.

Bu tarz ürünleri hayatınızda kullanıyor musunuz? Güzellik uğruna yapılan bazı zor kullanımlı ürünleri günlük olarak giymemeye dikkat edin. Sağlığı bozan ürünler hakkında paylaşmak istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

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