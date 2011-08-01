"Neden kilo veremiyorum?", "Tiroit kilo aldırır mı?", "Vitaminler kilo yapıyor" ve buna benzer sorulara Google'da '5 günde 8 kilo verdiren diyet'i aratmaya artık bir açıklama getirmenin vakti geldi. Biz kadınlar her ne kadar ince ve güzel gözükmek için çeşit çeşit diyetler yapsak ya da her türlü spor okuluna gitsek de bazen kilo veremeyiz. Bu yazımda sizlere kilo veremememizin sebeplerini açıklayacağım. Böylece yeni bir diyete başlamadan önce vücudumuzun bu diyete hazır olup olmadığını göreceğiz.

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Neden Hızlı Kilo Veremiyorum?

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Öncelikle vücudun kilo verebilmesi için günde en az 7-8 saat uyumamız gerek. İş, ev, okul, çocuklar derken uyuyamadığımız uykularımızı artık ertelememiz gerekiyor.

Sağa sola koşuşturacağım derken içmeyi unuttuğunuz suları da artık günde 1.5-2 litreye kadar tüketmelisiniz. Ayrıca söylemem gerek ki her türlü çay, meyve suyu ve kahve, suyun yerini asla dolduramaz.

Dışarıda çok fazla yemek yemeyin. Çünkü kendi yaptığınız yemeğin yağını, tuzunu ve baharatlarını kendiniz ayarlarsınız. Böylece daha sağlıklı besinleri daha kolay sindirirsiniz.

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Bir ana öğünde ne kadar karbonhidrat, ne kadar protein almanız gerektiğini dengeleyin.

Hiçbir zaman tamamen yağsız yemeyin. Çünkü vücuttaki bazı vitaminler sadece yağda çözünür. Ancak bunu da abartıp bir salataya 4-5 kaşık yağ koymayın.

Gazlı içecekleri zaman zaman tüketebilirsiniz ancak 2-3 günde bir tüketmek bile kilo vermenizi zorlaştırır, ayrıca bu içeceklerin diyet olanlarını tüketseniz bile sadece şeker oranı düşecektir. Bu sizin kilo vermeniz için yeterli değildir.

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Gün içerisinde bol bol hareket edin. Masa başı işleriniz bile olsa akşamları yürüyüş yapın.

Vitaminler kilo yapmaz sadece iştah açar. Eğer vücudunuzda vitamin eksikliği varsa kilo vermeniz zorlaşır.

Öğün atlamaktan vazgeçin. Siz öğün atladıkça vücudunuz alarm verir ve yediklerinizi hızlıca yağa dönüştürür.

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Siz de, "Neden Hızlı Kilo Veremiyorum?" diyorsanız, bunları uygulayabilirsiniz. Eğer tüm bu saydıklarımı yaparsanız kısa süre içerisinde kilo verebilirsiniz. Sizin de ilginç kilo verme deneyimleriniz varsa, lütfen bize yazın.

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