Somon Yağının Faydaları ve Yan Etkileri Nelerdir?

Balık, içerisinde bulundurduğu yararlı yağ içeriği sayesinde sağlıklı bir kalp için beslenmenin önemli bir parçasını oluşturur. Eğer diyetiniz içerisine balık yerleştiremiyorsanız somon yağı gibi bir balık yağı takviyesi alarak, balık yemenin faydalarını alabilirsiniz. Bu yazımızda da sizlere somon balığının tüketiminden ziyade somon yağının faydaları üzerinde duracağız.

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Faydalarının yanı sıra birçok kişi lezzeti dolayısıyla da somon balığı tüketmektedir. Balık tüketiminden hoşlanmayanlar da somon balığı yağını alıyorlar. Somon yağı faydaları, içerisindeki iki önemli omega-3 yağ asidinden geliyor. Bunlar EPA (Eikosapentaenoik Asit) ve DHA (Dokosaheksaenoik Asit). Bilindiği gibi vücutlarımız kendi başlarına omega-3 yağ asitleri üretemiyor ve bu nedenle de yediğimiz gıdalar ya da takviyeler kullanarak bunları almamız gerekiyor.

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Balık yağı içerisinde bu yağ asitleri tipik olarak %18'lik EPA ve %12'lik DHA olarak bulunur. Ancak yüksek kaliteli bir omega-3 takviyesinde %30'luk EPA ve %20'lik DHA içermesi istenir. Bu nedenle omega-3 takviyesi alırken bu yağ asidi oranlarına bakmayı unutmayın.

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Somon yağının sağlık için mükemmel ve son derece gerekli olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca yaşamın hemen hemen her aşamasında çok avantajlı olduğu bilinmektedir.

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Somon Yağının Faydaları Nelerdir?

Balık yağı, içerdiği omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olduğundan bir insanın sağlığı için değerli olduğu bilinmektedir. Birçok yaygın balık yağı takviyesi, uskumru, ton balığı, hamsi, somon, sardalya ve ringa balığının herhangi bir kombinasyonundan yapılır.

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Omega-3 yağ asidi miktarı bakımından en yüksek değerlere sahip olan ise somon balığı yağıdır. Somon yağının faydaları şunlardır;

Somon balığı yağı kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi için kullanılır. Ayrıca yapılan bir çalışmada, bir kişinin kalp krizi geçirdiği ve vücudunda yüksek oranda omega-3 yağ asitleri bulunduğu takdirde krizden hemen sonra ölme riskini azalttığı bildirilmiştir.

Kandaki "kötü" LDL kolesterol düzeylerini düşürürken, "iyi" LDL kolesterol seviyelerini de geliştirir.

Trombosit yapışkanlığını azaltır. Aynı zamanda yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

DHA ve EPA'nın tüketimi, kandaki trigliserid düzeylerinizi düşürür. Ayrıca sağlıklı kan damarı işlevini ve düşük kan basıncını teşvik eder. Bu nedenle kalp krizi ve koroner kalp hastalığı riskini düşürür.

Somon yağı içerisindeki DHA, beyin hücre zarlarınızın bir bölümünü oluşturur ve sağlıklı DHA düzeylerini korumak beyin hücresi iletişimini etkileyebilir. Böylelikle antidepresanlarla birlikte somon yağı kullanmak depresyon tedavisinde yardımcı olabilir.

Somon yağı vücut için gerekli besin maddelerinin çok iyi bir kaynağı olduğu gibi görüş yeteği açısından da faydalıdır.

İçerdiği düşük yağ oranı ve şeker emilimini kolaylaştırması kilo vermeyi de sağlar.

Vücuttaki iltihap, şiddetli ağrı ve rahatsızlığın azalmasına neden olabilir.

Araştırmalara göre taze somon balığını düzenli olarak tüketen çocukların astım gelişme riski daha düşüktür. Somon yağı; astım, safra taşı, sedef hastalığı, artrit, ateroskleroz (damar sertleşmesi), Crohn hastalığı gibi rahatsızlıkların semptomlarının azaltılmasına yardımcı olur.

Somon yağının faydaları arasında prostat kanserini önlemede ve meme kanseri riskini azaltmada etkili olduğu da yer almaktadır.

Diğer yararlarından biri menstrüel krampların neden olduğu ağrıyı azaltmasıdır.

Ayrıca Alzheimer hastalığı ve yaşa bağlı olarak yaşanan algıda düşüş gibi sorunları önlemeye yardımcı olur.

Evcil Hayvanlar için Somon Yağının Faydaları

Somon yağı faydalarına ihtiyaç duyanlar sadece insanlar değildir. Özellikle köpekleriniz ya da kedileriniz için omega-3 takviyeleri verilebilir.

Tüylerinin daha sağlıklı ve parlak olmasını sağlar.

Artrit ağrısı ve hassasiyetinin azaltılmasına yardımcı olur.

Çoğu ticari evcil hayvan gıdasında bulunan yüksek oranlarda omega-6 yağ asitlerini dengeleyerek böbrek hastalığı riskini azaltır.

Sindirim zorlukları, alerji veya cilt problemleri gibi herhangi enflamatuvar durum için yararlı olan anti-inflamatuar bir madde olarak davranır.

Somon Yağının Yan Etkileri Nelerdir?

Somon yağı, diğer balık yağlarına karşı güvenli bir alternatif sunarken, yine de bazı yan etkileri olabilir.

Çok fazla omega-3 yağ asidi tüketmek kanınızı inceltebilir ve özellikle kan ilaçları alıyorsanız kanama riskinizi artırabilir.

Somon yağı içerisindeki omega-3'ler aynı zamanda kan şekeri düzeylerini de etkileyebilir ve diyabet ilaçlarıyla etkileşime geçebilir. Bu nedenle somon yağı kullanmanız gerekip gerekmediğini doktorunuzla konuşun ve size güvenli ve uygun dozaj önermesini isteyin.

Ayrıca hamilelik döneminde ya da emzirme dönemindeki kadınların beslenme diyetlerine bir balık yağı türevi DHA takviyesi eklemeleri önerilir. Bebeğin beyin gelişimi için de önemlidir. Bu durumdaki kadınlar, kadın doğum uzmanı doktorlarıyla görüşebilirler.

Somon yağının faydaları konusunu öğrendikten sonra balık tüketmeyi sevmiyorsanız takviye olarak almayı düşünebilirsiniz. Önceden bahsettiğimiz gibi öncelikle doktorunuzla görüşmenizi öneririz. Daha önceden somon balık yağı kullandıysanız veya farklı görüşleriniz varsa, bize aşağıdaki yorum alanında yazabilirsiniz.

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