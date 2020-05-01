Sabahları Aç Karnına Su İçmenin 8 Şaşırtıcı Faydası

Japon kadınlar ince, sağlıklı ve farklı figürleri ile tanınırlar. Genetik elbette bu yönde bir rol oynar, ancak birçoğu sabah ritüellerinin kendilerinin daha sağlıklı kalmalarına yardımcı olduğunu iddia etmektedir. Basitçe söylemek gerekir ise, çoğu Japon kadını uyandıktan hemen sonra aç karnına su içiyor. Bu ritüel Japon kültürünün bir parçası aslında. Burada amaçlanan ise, olası vücut bozukluklarının önüne geçmek ve giderilmesini sağlamaktır. Bu yüzden sabahları aç karnına su içmenin faydaları çok fazla.

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ABD ve diğer batı ülkelerinin aksine, Japonya nüfusu obezite ve diyabet gibi rahatsızlıklardan ağır biçimde etkilenmemektedir. Daha sağlıklı yaşam için onların bu yaptıklarını öğrenmenizde yarar olduğunu düşünüyoruz.

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Su İçmek Neden Önemlidir?

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Vücudumuzun %70'i sudan oluşur. Bu yüzden vücudunuzun düzgün çalışmasını sağlamak için taze tutmanız ve düzenli su tüketmeniz gerekir. Vücudunuzun su ihtiyacı karşılanmadığında ise, olumsuz kısa veya uzun vadeli sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Uzun süreli dehidrasyon; migren, dispepsi, hipertansiyon, obezite, hemoroid, meme kanseri, akciğer tüberkülozu, böbrek taşı, sinüzit gibi problemlere neden olabilir. Uyandıktan sonra ve gün boyunca vücudunuz için gerekli olan su tüketimini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Vücudunuz için olası rahatsızlıklardan kurtulmak için, bunu düzenli olarak gerçekleştirmenizde fayda var.

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Su Tüketimi Nasıl Olmalıdır?

Vücut bozukluklarının veya olası hastalıkların önüne geçebilmek için, su tüketimi kanıtlanmış bir yöntemdir. Belirli bir düzen oluşturur iseniz, kendinizi daha zinde hissedeceğinizden emin olabilirsiniz.

Uyandıktan hemen sonra, daha dişlerinizi fırçamadan önce, aç karnına 4 bardak su yani yaklaşık 160 ml su için.

yani yaklaşık 160 ml su için. Önünüzdeki 45 dakika hiçbir şey yemeyin.

hiçbir şey yemeyin. Yemekten ise en az 30 dakika önce su için, ancak kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinden sonra ise iki saat boyunca su içmemeye dikkat edin.

önce su için, ancak kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinden sonra ise iki saat boyunca su içmemeye dikkat edin. Aç karnına dört bardak su içemiyorsanız, kendinize yetecek kadar olan bir bardak ile başlayabilirsiniiz. 640 ml'lik seviyeye ulaşmak için ise zamanla bu kademeyi artırabilirsiniz.

Sonuçlar Ne zaman Tamamlanır?

Diyabet veya yüksek tansiyon hastaları için: 30 gün

Kabızlık ve gastrit hastaları için: 10 gün

Tüberküloz hastaları için: 90 gün

Aç Karnına Su İçmenin Temel Faydaları Nelerdir?

1) Toksinlerden Arınmanızı Sağlar

Su içerken, doğal olarak bağırsaklarda hareketlilik meydana gelir. Gece vücudu onarır ve vücuttaki tüm toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Sabahları aç karnına su içtiğinizde ise, vücudunuzun sağlıklı olmasını sağlayarak, bu toksinlerden arınmış olacaksınız. Bol miktarda su içmek, kas hücrelerinin ve yeni kan hücrelerinin üretimini artırmaya da yardımcı olmaktadır.

2) Metabolizmayı İyileştirir

Aç karnına su içmek, metabolizma hızını en az %24 artırabilir. Sıkı bir diyet uygulayan insanlar için de bu çok önemlidir. Artan metabolizma hızı, gelişmiş bir sindirim sistemi anlamına gelir. Daha hızlı sindirerek, diyetinizin daha sağlıklı gelişmesini sağlayabilirsiniz. Uyandıktan hemen sonra içilen içme suyu, zararlı maddeleri daha kolay absorbe eder.

3) Zayıflamaya Yardımcı Olur

Sabahları aç karnına su içtiğinizde, tüm toksinlerden kurtulmanızı sağlayacaksınız ve bu durum sindirim sisteminizi geliştirecektir. Kendinizi daha az aç hissedeceksiniz ve yemek yeme isteğiniz azalacak. Bu durum da aşırı yeme nedeniyle kilo almanızı engelleyecektir.

4) Mide Yanması ve Hazımsızlığı Azaltır

Hazımsızlık, midedeki asit artışı sebebi ile oluşur. Hatta bazen bu asit yemek borusuna kadar gelebilmektedir. Aç karnına su içtiğinizde ise, bu asit çözülür ve böylece asit giderilir. Bu durum, yaklaşan kahvaltı için de bir nevi mideniz için başlangıç noktası oluşturur.

5) Cildinizin Parlaklığını Artırır

Aşırı dehidrasyon, deride erken kırışıklıkların ve gözeneklerin ortaya çıkmasını sağlar. Yapılan bir çalışma, aç karnına su içmenin, derideki kan akışını artırdığı ve cildi parlak hale getirdiği ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, gün boyunca su tüketmek toksinlerin açığa çıkmasını sağlayacağı için, bu durum cildinizin daha parlak görünmesini sağlayacak bir faktör olarak karşımızda durmaktadır.

6) Daha Parlak ve Sağlıklı Saçlar

Dehidrasyon yani sıvı kaybı, saç büyümesi üzerinde ciddi bir rol oynar. Yani bol miktarda su içmek de saçlarınızı içten dışa besler. Su, bir saç telinin ağırlığının olasılıkla 1/4'ünü oluşturmaktadır. Su alımının yetersiz olması ise, kırılgan saçlara ve ince saç tellerine neden olabilir. Her gün daha fazla su içmelisiniz, ancak aç karnına içilen su, saçlarınızın daha parlak ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

7) Böbrek Taşının Önlenmesini Sağlar

Sabahları aç karnına su içmek, böbrek taşlarının ve mesane enfeksiyonlarının önlenmesi için oldukça önem arz etmektedir. İçtiğiniz su ne kadar fazla ancak belirli bir sınıra kadar fazla ise, bu durum toksinlerin neden olduğu çeşitli mesane enfeksiyonlarına karşı da korunmanızı sağlar.

8) Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Sabah kalktığınızda aç karnına su içmeniz, sisteminizin temizlenmesini ve dengelenmesini sağlar. Bu durum da bağışıklık seviyesinin yükselmesine yol açar. Güçlü bir bağışıklık sistemi ise, çeşitli hastalıklardan korunmanıza ve sıklıkla hastalanmanıza engel olmaktadır.

Görüldüğü gibi sabah uyandıktan hemen sonra su içmenin birçok faydası bulunmaktadır. Kuşkusuz bu durum, neredeyse hiç para harcamadan sağlıklı bir bedene sahip olmanın en kolay yolu gibi görünüyor. Sizce sabahları aç karnına su içmenin ne gibi faydaları var? Bildiklerinizi bizimle paylaşın.

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