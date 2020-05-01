Fast Food Bağımlılık Yapar mı? Bu Alışkanlık Nasıl Bırakılır?

Son yıllarda fast food tarzı tüketimin oldukça fazla olduğunu dile getirebiliriz. Peki sizce, fast food gerçekten bağımlılık yapar mı? Bunu birçok kişi merak ediyor olsa gerek. Çünkü internet üzerinden fast food bağımlılığından kurtulma şeklinde aramalar yapılmaktadır. Dilerseniz içeriğimizde, bu soru işaretini gidermeye çalışıyor olacağız.

AYRICA: Fast Food Beslenmenin Sağlığa Zararları Nelerdir?

Hadi şöyle bir bakalım. Aç olduğunuzda sadece bir hamburger veya kızarmış patates için kaç defa bir restorana gittiniz? Fast food yedikten sonra muhtemelen güzel şeyler hissettiğiniz de olmuştur. Hızlı gıdaların bağımlılık yapıp yapmadığı uzun zamandır tartışılan bir gerçek. Bunu birçok kişi de düşünmektedir. Fast food tüketiminin gerçekten bağımlılık yapıp yapmadığı üzerine ise birçok araştırma mevcut durumdadır.

AYRICA: Çok Fazla Su İçmek Zararlı mı Faydalı mı? Yan Etkileri Nelerdir?

AYRICA: Bitter Çikolatanın Faydaları Nelerdir?

Fast food tarzı yemek tüketimi, kesinlikle büyük bir kilo sorununa neden olmaktadır. Bilim insanları da doğal olarak bu yönde çok araştırma yapıyor. Yapılan araştırmalara göre, alkol bağımlılığı gibi fast food bağımlılığı da bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Yani, evet, fast food bağımlılık yapabiliyor.

AYRICA: Uykuda Diş Gıcırdatması Neden Olur? Tedavisi Nelerdir?

Fast Food Gıda Bağımlılığı ve Nedeni

Fast food, yemek pişirmeye ve paketlemeye vakit bulamayan insanlara kolaylık sağlayan bir gıda türü olarak ortaya çıktı. Bununla birlikte, son birkaç yılda, fast food sadece ABD'de değil, dünyanın her yerinde birtakım insanlar için temel besin hâline gelmiş durumda. İnsanları fast food gıdaya çeken ve bazı durumlarda istek oluşturmak için onları yönlendiren milyonlarca dolârlık reklam kampanyalarının varlığını da unutmak mümkün olmasa gerek.

AYRICA: Gece Öksürük Nedenleri ve Gece Öksürüğü Nasıl Geçer?

Fast food bir yemek alışkanlığına dönüştüğünde, tıpkı bir alkol veya kötü maddeler gibi bir bağımlılık yaratabiliyor. Zamanla bu durum, düzenli bir hâle gelir ve kişi kendini ondan uzaklaştıramaz. Yapılan araştırmalara göre, fast food içerisinde bulunan maddeler yüzünden oldukça bağımlılık yapıcı bir duruma sahip.

AYRICA: Hangi Renk Hangi Duyguyu İfade Eder? Renklerin Psikolojik Anlamları

Yüksek ödüllendirici etkisi olan şeker, yağ ve tuz bakımından zengindir. İnsanları bu gıdaları tüketmek zorunda bırakan fast food içerisinde yer alan, bu gibi maddelerdir. Hatta sıçanlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre fast food tüketiminden sonra, normal besin maddeleri yerine, yine fast food türüne yöneldikleri tespit edilmiş bulunmaktadır.

Fast food tarzı beslenme ile ilgili analizler yapıldığında, incelenmesi gereken birçok karar süreci vardır. Yani bu karar birey tarafından bilinçli bir şekilde uygulanıyor ise, fast food yeme bozuklukları ortaya çıkmaz. Çünkü birey, ne zaman veya ne kadar yemek yiyeceğini belirler. Yani önemli olan şudur ki, bu tip yiyeceklerin içerisinde beyni ödüllendirici maddeler bulunur ve bu yüzden daha çok yemek isteriz. Bunun analizini yaptığımızda ise, sürekli yemememiz gerektiğini anlamalıyız.

Hızlı besinlerin fareler üzerinde bir bağımlılık yaratıp yaratmadığı ile ilgili bir araştırma yapıldı ve fast food besinden uzaklaştırılan farelerde kaygı belirtileri ortaya çıktı. Böylelikle de içerisinde bulunan şeker, yağ, tuz gibi maddelerin bireyleri de bağımlılık hâline soktuğu sonucuna varılmaktadır.

Yapılan sıçan deneylerinde obez olan sıçanların, fast food beslenme alışkanlığı edinmesine bağlanıyor. Fast food içerisinde bulunan şekerlerin, kan şekerinin artmasına ve daha sonra da yemek yeme arzusu yaratması durumu, bağımlılık yaratıcı bir sonuca varmamızı beraberinde getirmektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan sonra, "Fast food bağımlılık yapar mı?" gibi bir soruya "Evet," cevabını verebiliriz. Bununla birlikte, kişi yeme alışkanlıkları üzerine biraz egzersiz yaparsa, bir problem olmayacaktır. Aynı zamanda sağlıklı yiyecekler de tüketmek yerinde olacaktır. Böylece sürekli olarak fast food tarzında beslenmeye gerek kalmayacaktır. Eğer ki her gün veya günde ikiden fazla tüketiyorsanız, bu bir bağımlılık göstergesi olabilir ve önlem almak gerekebilir.

Giderek fazla insan, fast food türü yeme alışkanlığının zararlı olduğunun farkına varmaya başladı. Bu gıdaları nasıl alışkanlıkları arasından çıkarabileceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden, bu yönde de birkaç bilgi vermekte fayda bulunmaktadır.

Fast Food Bağımlılığından Kurtulma

Birçok insan uzun vadede kazandığı bu fast food alışkanlığını durdurmanın zor olduğunu düşünüyor. Ancak imkânsız gibi görünse de, bu mümkündür. Bunun için, kendinizi abur cubur yemeyi bırakmak konusunda eğitmeniz yerinde olacaktır. Yani olumsuz etkilerini öğrenerek, yeme alışkanlıklarınızı daha sağlıklı besin maddeleri ile yer değiştirmeniz, vermeniz gereken en doğru kararlardandır.

Sürekli fast food besin tüketmenin, bir bağımlık haline gelebileceğini hatırlayın ve ne olursa olsun alışkanlıklarınızı bu yönde düzenlemeye özen gösterin. Çünkü bu durum hem maddi olarak, hem de sağlık açısından sizi zora sokacaktır. Unutmayın, göbeğinizden kurtulmak istiyorsanız, bazı hamur işlerini bırakmanızda fayda var. Çünkü yemeye devam ederek, kilo vermek pek mümkün görünmüyor.

Eğer sağlam bir karar verirseniz, sağlıksız yiyeceklerden uzak durabilmeniz mümkündür. Bahsedilen tüm bu bilgiler, kararınızı güçlendirmek için yalnızca bir araçtır. Yani son karar size ait olacaktır. Sadece şunu unutmayın; önemsiz veya sağlıklı olmayan gıdalar, sizin sağlığınızı düşünmez. Yani tadı güzel olsa da, bu durum uzun vadede zararlı olabilir. Bu yüzden fast food alışkanlığından kurtulmak için mücadele edin ve kendinize inanın.

Fast food beslenme neden bağımlı yapar? sorusuyla birlikte fast food bağımlılığından kurtulma hakkında açıklamalarda bulunduk. Peki, siz fast food yemeyi seviyor musunuz? Daha fit ve sağlıklı olabilmek için sağlıklı bir beslenme düzeni belirleyin ve buna sadık kalın. Kazanan siz olacaksınız, buna emin olabilirsiniz. Ayrıca bu konudaki fikirlerinizi aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

İlginizi çekebilecek yazılar: