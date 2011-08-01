Samsung Galaxy F70 5G için Lansman Günü Geldi: Özellikleri Ve Fiyatı

Samsung'un yeni orta segment akıllı telefonu Samsung Galaxy F70 5G için beklenen lansman tarihi geldi. Güney Koreli üretici, cihazın Hindistan'da bugün tanıtılacağını daha önce doğrulamıştı. Super AMOLED ekranı, optik görüntü sabitleme destekli kamerası ve Exynos işlemcisiyle dikkat çeken modelin bazı özellikleri lansmandan önce ortaya çıktı. Ancak nihai satış fiyatı ve tüm bellek seçenekleri henüz doğrulanmış değil.

Galaxy F70 ailesinin yeni üyesi, özellikle fiyat-performans odaklı bir telefon arayan kullanıcılara hitap ediyor. Cihazın tanıtım öncesinde açıklanan özelliklerini ve henüz kesinleşmeyen ayrıntılarını birlikte inceleyelim.

Samsung Galaxy F70 5G Özellikleri Neler?

Samsung'un tanıtım materyallerinde Galaxy F70 5G'nin Super AMOLED ekran kullanacağı belirtiliyor. AMOLED teknolojisi, piksellerin ayrı ayrı ışık üretebilmesi sayesinde özellikle koyu renklerde yüksek kontrast sunabiliyor.

Telefonun işlemci tarafında Exynos 1330 bulunacağı bildiriliyor. Bu yonga seti, 5G bağlantısını destekleyen ve günlük akıllı telefon kullanımına yönelik geliştirilen bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Kamera tarafında ise 50 megapiksel ana kamera ve optik görüntü sabitleme, yani OIS desteği dikkat çekiyor. Ayrıca tanıtım öncesi paylaşılan bilgiler, cihazın 5.000 mAh bataryaya sahip olacağını da gösteriyor.

Galaxy F70 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy F70 5G'nin en çok merak edilen noktalarından biri satış fiyatı. Hindistan'daki Flipkart tanıtım sayfasında fiyatın 20.000 Hindistan rupisinin altında olacağına işaret eden bir ifade kullanıldı. Bununla birlikte bu bilgi, kesin başlangıç fiyatının açıklandığı anlamına gelmiyor.

Telefonun Vivid Violet ve Bold Black renkleriyle sunulacağı bildiriliyor. Türkiye için resmi satış tarihi ve fiyatı ise henüz kesinleşmedi. Dolayısıyla cihazın Türkiye'de satışa çıkacağını şimdiden söylemek mümkün değil.

Samsung Galaxy F70 5G Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Samsung'un açıkladığı takvim, Galaxy F70 5G'nin Hindistan lansmanı için 18 Ekim 2026 tarihini gösteriyor. Cihazın Flipkart ve Samsung'un satış kanalları üzerinden kullanıcılara sunulması bekleniyor.