Samsung Galaxy S26 FE Türkiye Fiyatı Görüldü!

Samsung'un yeni FE modeli Galaxy S26 FE, Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanırken cihazın fiyatı merak konusu oldu. Google arama sonuçlarında 256 GB versiyon için 46.999 TL civarında bir rakam görünse de Samsung tarafından henüz bir resmi fiyat açıklaması yapılmadı.

Galaxy S26 FE'nin Türkiye'de 4 Eylül 2026 tarihinde satışa sunulması planlanıyor. Telefon; Yaban Mersini, Grafit ve Su Yeşili renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Galaxy S26 FE Neler Sunuyor?

Samsung'un yeni modeli, 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1.900 nit parlaklık değerine sahip. Performans tarafında ise 3 nm üretim sürecinden geçen Exynos 2500 işlemci kullanılıyor. Cihazda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor.

Kamera tarafında 50 MP ana sensöre 12 MP ultra geniş açı ve 8 MP telefoto kamera eşlik ediyor. Ön bölümde ise 12 MP selfie kamerası yer alıyor. 3x optik yakınlaştırma desteği de telefonun öne çıkan özellikleri arasında.

Batarya kapasitesi 4.900 mAh olan Galaxy S26 FE, 45 W kablolu ve 15 W kablosuz şarjı destekliyor. Samsung ayrıca cihaz için uzun süreli yazılım ve güvenlik güncellemesi desteği sunuyor. Resmi ürün sayfasında güvenlik güncellemelerinin Eylül 2033'e kadar devam edeceği belirtiliyor.