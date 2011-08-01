Samsung Galaxy S27 Silikon Karbon Batarya ile Geliyor

Samsung, yeni nesil silikon-karbon batarya teknolojisini Galaxy S27 serisiyle birlikte kullanmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre bu sistem, klasik lityum-iyon pillerin sınırlarını aşarak daha yüksek kapasiteyi daha ince gövdelerde sunacak.

Daha Yüksek Verimlilik, Daha Uzun Ömür

Yeni batarya yapısında grafit yerine kullanılan silikon bazlı anot, daha fazla enerji depolanmasına imkan tanıyor. Bu sayede cihazlar, aynı boyutta olmasına rağmen daha uzun kullanım süresi sunabilecek.

Ayrıca geliştirilen yazılım optimizasyonlarıyla birlikte batarya ömrünün 1.500 şarj döngüsüne kadar çıkarılması hedefleniyor.

Samsung, geçmiş deneyimlerden yola çıkarak güvenlik testlerini de sıkı tutmaya devam ediyor. Yeni teknoloji, yüksek enerji yoğunluğu ile güvenliği dengeleyen bir yapıda geliştiriliyor.