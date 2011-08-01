Amazon Luna'nın Haziran Oyunları Açıklandı!

Bulut tabanlı oyun platformu Amazon Luna, Haziran ayında kütüphanesine eklediği yeni yapımlarla oyunseverlere daha geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Bu ayın öne çıkan oyunları arasında bağımsız oyun dünyasının en sevilen yapımlarından Hollow Knight: Voidheart Edition, hızlı aksiyon deneyimi sunan ULTRAKILL ve klasik serinin son halkalarından Mega Man 11 yer alıyor.

Prime Üyelerine Ekstra Oyunlar

Amazon, Luna abonelerinin yanı sıra Prime üyelerine özel ücretsiz PC oyunları dağıtmaya da devam ediyor. Bu ay öne çıkan yapımlar arasında:

Tomb Raider IV-VI Remastered

Mafia III: Definitive Edition

XCOM: Chimera Squad

Paradise Killer

Terraforming Mars

Lost Eidolons: Veil of the Witch

yer alıyor.

Bulut oyun servisleri arasındaki rekabetin hızla arttığı dönemde Amazon Luna, hem popüler yapımları hem de bağımsız oyunları bir araya getirerek kütüphanesini güçlendirmeyi sürdürüyor.