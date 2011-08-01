iPhone 18 Pro Fiyatlarında Büyük Artış Bekleniyor!

Apple'ın yeni nesil amiral gemisi iPhone 18 Pro, yüksek donanım maliyetleri nedeniyle şimdiye kadarki en pahalı iPhone modellerinden biri olabilir. Sektör kaynaklarına göre şirket, özellikle bellek bileşenlerinde yaşanan küresel fiyat artışının etkisini yeni ürünlerine yansıtmaya hazırlanıyor.

Yapay Zeka Talebi Maliyetleri Yükseltiyor

Son dönemde yapay zeka sunucularına yönelik artan talep, DRAM ve NAND depolama çiplerinde arz baskısı oluşturdu. Samsung ve Micron gibi üreticilerin veri merkezi tarafına ağırlık vermesi, akıllı telefon üreticilerinin bileşen maliyetlerini önemli ölçüde artırdı.

Analistler, iPhone 18 Pro'nun üretim maliyetinin önceki nesle kıyasla belirgin şekilde yükseleceğini ifade ediyor. Özellikle daha gelişmiş kamera sistemi ve yüksek kapasiteli bellek kullanımı, cihazın fiyatına doğrudan yansıyabilir.

Piyasa tahminlerine göre iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 1.299 dolar seviyesinden başlayabilir. Bazı analizler ise fiyat etiketinin 1.399 dolara kadar çıkabileceğine işaret ediyor.

Eylül ayında düzenlenecek tanıtım etkinliğiyle birlikte Apple'ın yeni fiyat stratejisinin netleşmesi bekleniyor. Artan maliyetlerin, premium akıllı telefon pazarında fiyatları yukarı taşımaya devam edeceği değerlendiriliyor.