OpenAI, geliştiricileri yakından ilgilendiren önemli bir fiyat güncellemesi açıkladı. Şirket, GPT-5.6 Luna modelinin API kullanım ücretlerinde %80'e varan indirim yaparak yapay zeka pazarındaki rekabeti yeni bir seviyeye taşıdı. Bu kararın, özellikle son dönemde uygun maliyetli modeller sunan Çin merkezli şirketlere karşı atılmış stratejik bir adım olduğu değerlendiriliyor.

GPT-5.6 Luna Daha Uygun Hale Geldi

Yeni fiyatlandırmayla birlikte GPT-5.6 Luna'nın giriş token maliyeti 1 milyon token başına 1 dolardan 0,20 dolara, çıkış token ücreti ise 6 dolardan 1,20 dolara düşürüldü. OpenAI ayrıca GPT-5.6 Terra modelinde de yaklaşık %20 fiyat indirimi yaptığını duyurdu.

Bunun yanında şirket, GPT-5.6 Sol modeli için daha yüksek performans sunan yeni bir hızlı mod ekledi. Bu seçenek, daha yüksek maliyet karşılığında daha düşük gecikme süresi isteyen geliştiricilere hitap ediyor.

Sektör uzmanlarına göre OpenAI'ın geniş NVIDIA GPU altyapısı sayesinde bu seviyedeki fiyat indirimlerini sürdürebilecek teknik kapasiteye sahip olması, rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlıyor. Önümüzdeki dönemde diğer yapay zeka şirketlerinin de benzer indirimlere gitmesi bekleniyor.