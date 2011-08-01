WhatsApp'ta Yeni Özellik: Durumlar Artık Silinmeyecek!

WhatsApp, Android beta sürümünde test edilen “Durum Arşivi” özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu yenilik sayesinde 24 saat sonra kaybolan durum paylaşımları artık tamamen silinmek yerine özel bir arşiv alanında saklanacak.

Böylece eski durumları tekrar görüntülemek, indirmek veya yeniden paylaşmak mümkün hale geliyor. Özellik, özellikle anılarını saklamak isteyen kullanıcılar için pratik bir çözüm sunuyor.

Arşiv özelliği isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabiliyor ve içerikler yalnızca kullanıcı tarafından görülebiliyor.