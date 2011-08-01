Apple Vision Pro İçin Yolun Sonu Görünüyor!

Apple’ın büyük beklentilerle piyasaya sürdüğü Apple Vision Pro için işler beklendiği gibi gitmedi. Sektör kaynaklarına göre şirket, düşük satış performansı ve yüksek iade oranları nedeniyle cihazın geliştirme sürecini durdurma kararı aldı.

Yüksek Fiyat ve Düşük Talep

3500 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkan cihaz, başlangıçta merak uyandırsa da kısa sürede talep düşüşü yaşadı. 2024 yılı boyunca aylık satışların oldukça sınırlı kaldığı, toplamda ise birkaç yüz bin adet seviyesinde kaldığı ifade ediliyor. Apple’ın üretimi lansmandan kısa süre sonra azaltması da bu tabloyu doğrular nitelikte.

Cihazla ilgili en sık dile getirilen sorunların başında ağırlık ve konfor geliyor. Uzun süreli kullanımda rahatsızlık, göz yorgunluğu ve ergonomi problemleri kullanıcı deneyimini olumsuz etkiledi.

Vision Pro; 3D içerikler, uygulamalar ve medya deneyimi sunsa da, kullanıcıları cezbeden belirgin bir “olmazsa olmaz” kullanım senaryosu ortaya koyamadı. Bu durum, cihazın geniş kitlelere ulaşmasını zorlaştırdı.

Ayrıca Apple’ın odağını daha hafif ve uygun fiyatlı cihazlara ya da AR gözlük projelerine kaydırdığı konuşuluyor. Öte yandan Samsung gibi rakipler de daha erişilebilir fiyatlı XR cihazlarıyla pazarda yer almaya başladı.