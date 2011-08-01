Microsoft ve OpenAI Ortaklığında Yeni Dönem

Microsoft ile OpenAI, aralarındaki iş birliğini güncelleyen yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu adım, son dönemde yaşanan hukuki belirsizlikleri sona erdirirken, ortaklığın daha esnek bir yapıya kavuşmasını sağladı.

Lisans ve Erişim Modeli Değişti

Yeni düzenlemeyle Microsoft, OpenAI teknolojileri üzerinde 2032’ye kadar geçerli ancak münhasır olmayan bir lisans hakkına sahip olacak. Böylece OpenAI, ürünlerini farklı platformlar üzerinden sunma özgürlüğü kazandı.

Daha önce yalnızca Microsoft Azure altyapısına bağlı olan sistemler, artık farklı sağlayıcılarla da çalışabilecek. Bu durum, AWS gibi alternatiflerin de devreye girmesini mümkün kılıyor.

Anlaşma, gelir paylaşımı ve iş modeli tarafında da değişiklikler içeriyor. Kurumsal müşteriler açısından ise daha fazla seçim özgürlüğü sunan bu yapı, yapay zeka ve bulut pazarında rekabeti artıracak önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.