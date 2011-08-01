Adobe Veri İhlali Gündemde: Milyonlarca Kullanıcı Kaydı Sızdırıldı!

Adobe Inc., iddialara göre geniş çaplı bir siber saldırının hedefi oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre, saldırganlar şirket sistemlerine erişim sağlayarak 13 milyondan fazla müşteri destek kaydını ele geçirdi. Olay, teknoloji sektöründe veri güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Destek Kayıtları ve Çalışan Verileri de Etkilendi

Adobe'un sızdırılan verileri arasında kullanıcı destek talepleri, bazı dahili belgeler ve yaklaşık 15 bin çalışana ait kayıtların da bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca güvenlik açıklarının raporlandığı platformlardaki bazı teknik dokümanların da ihlalden etkilenmiş olabileceği ifade ediliyor.

İddialara göre saldırı, bir dış hizmet sağlayıcının sistemleri üzerinden gerçekleştirildi. Sürecin, bir çalışanın cihazına yerleştirilen uzaktan erişim yazılımı ile başladığı ve daha sonra kimlik avı yöntemiyle yetki seviyesinin artırıldığı öne sürülüyor.

Uzmanlar, yaşanan bu olayın kurumların yalnızca kendi altyapılarını değil, birlikte çalıştıkları üçüncü taraf servislerin güvenliğini de yakından takip etmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirtiyor.