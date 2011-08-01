Apple Inc., kuruluşunun 50. yıl dönümünü özel etkinlikler ve paylaşımlarla kutlamaya başladı. Küçük bir girişim olarak başlayan şirketin, yıllar içinde küresel teknoloji ekosisteminin en güçlü oyuncularından biri haline gelmesi bu önemli dönüm noktasında yeniden gündeme geldi.

Garajdan Doğan Fikir, Dev Teknoloji Ekosistemine Dönüştü

1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kurulan Apple, ilk olarak kişisel bilgisayar alanındaki yenilikleriyle dikkat çekti. Apple II ve Macintosh gibi ürünlerle başlayan süreç, daha sonra iPhone, iPad ve Apple Watch gibi cihazlarla devam etti. Son dönemde tanıtılan Apple Vision Pro ise şirketin uzamsal bilişim teknolojilerine odaklandığını gösteriyor.

Donanım tarafındaki başarısını yazılım ve servislerle destekleyen Apple; App Store, Apple Music ve iCloud gibi platformlarla birbirine bağlı bir dijital ekosistem kurmuş durumda.

Şirketin CEO’su Tim Cook, yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda Apple’ın bugün geldiği noktada çalışanların ve kullanıcıların büyük payı olduğunu vurguladı. Cook ayrıca şirketin kendi işlemcilerini geliştirme stratejisi, çevre dostu üretim politikaları ve erişilebilirlik projelerinin önümüzdeki dönemde de öncelikler arasında yer alacağını ifade etti.