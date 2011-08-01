Huawei MateBook 14 Satışa Çıktı: Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei, yeni nesil dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook 14 modelini Çin’de satışa sundu. Aynı etkinlikte tanıtılan diğer ürünlerle birlikte piyasaya çıkan cihaz, özellikle premium dizüstü segmentinde iddialı özellikleriyle dikkat çekiyor.

Huawei MateBook 14 Özellikleri

Yeni model, 14.2 inç boyutunda 2.8K çözünürlüklü OLED ekran ile geliyor. 120 Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık değeri sayesinde hem akıcı hem de net bir görüntü deneyimi sunuluyor.

Cihazın kalbinde Huawei’nin kendi geliştirdiği Kirin X90 işlemci yer alıyor. HarmonyOS 6.1 ile çalışan model, 32 GB’a kadar RAM ve 1 TB SSD depolama seçenekleriyle geliyor. 70 Wh batarya kapasitesi ise 21 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.

MateBook 14, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve NearLink gibi yeni nesil bağlantı teknolojilerini destekliyor. Gelişmiş soğutma sistemi de yoğun kullanımda performansın korunmasına yardımcı oluyor.

Huawei MateBook 14 Fiyatı Ne Kadar?

Yaklaşık 970 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkan model, donanım ve yazılım entegrasyonuyla dikkat çekerken, üst segment dizüstü bilgisayar rekabetini daha da kızıştıracak gibi görünüyor.