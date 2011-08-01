AMD Ryzen 3 - 5 - 7 veya 9: Hangisini Satın Almalısınız?

AMD, masaüstü bilgisayarlar için Intel işlemcilere güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor. Piyasada bulunan AMD Ryzen işlemciyi seçmeniz gerektiğine karar vermek biraz zor olabilir. Bu içeriğimizle, ihtiyaçlarınıza en uygun AMD Ryzen işlemciyi seçmenize yardımcı olacağız.

Ryzen 3: Uygun Fiyatlı Seçenek

Ryzen 3, AMD'nin en uygun fiyatlı işlemcilerinden biridir. Performans açısından çok büyük beklentilere girmemek gerek, ancak bütçeniz kısıtlıysa ve sadece temel işlemleri yapacak bir bilgisayara ihtiyacınız varsa bu işlemci tam size göre.

Ryzen 3 ailesindeki en yeni model olan Ryzen 3 8300G, dört çekirdek ve sekiz iş parçacığına sahip, ayrıca entegre grafik birimi ile geliyor. Ancak bu işlemci yalnızca hazır sistemlerde bulunabiliyor, yani kendi bilgisayarınızı toplamak istiyorsanız bu modeli satın alma şansınız yok.

Eğer bilgisayarınızı kendiniz toplamak istiyorsanız, Ryzen 3 4100 iyi bir alternatif olabilir. Nisan 2022'de piyasaya sürülen bu işlemci, şu anda ülkemizde 3.000 TL civarında satılıyor. Ancak aynı fiyat dolaylarında olan Ryzen 5 5500 ya da 5600 almanız daha mantıklı olabilir; bu işlemci aynı dönemde çıkmış ve daha fazla performans sunuyor.

Ryzen 5: Günlük Kullanım İçin İdeal

Ryzen 5, fiyat-performans dengesi açısından en iyi işlemci serilerinden biridir. AMD'nin 9000 serisi işlemcilerinin giriş seviyesi modeli olmasına rağmen, Ryzen 5 9600X altı çekirdeği (12 iş parçacığı) ve 5.4 GHz’e kadar çıkabilen hız artışıyla harika bir performans sunuyor.

Bilgisayarınızı hem günlük işler için kullanıp hem de biraz oyun oynamayı düşünüyorsanız, Ryzen 5 ideal bir seçenek olacaktır. Bu model, multitasking yaparken de sizi yarı yolda bırakmaz. Ryzen 5 9600X şu anda yaklaşık 11.000 TL civarında, ancak bütçeniz kısıtlıysa, şu anda yaklaşık 7.000 TL'ye satılan Ryzen 5 8600G modeline de göz atabilirsiniz.

Bu işlemci, entegre grafik birimi ile de dikkat çekiyor ve harici bir ekran kartına ihtiyaç duymadan iyi bir performans sergileyebiliyor. Eğer tam bir oyun tutkunu değilseniz, bu işlemci tam da fiyat-performans açısından aradığınız dengeyi sunabilir.

Ryzen 5 serisinde bütçeyi daha da aşağı çekmek isterseniz; yaklaşık 4.000 - 5.000 TL'lerde Ryzen 5 5600 modeline bakabilirsiniz.

Ryzen 7: Oyun Tutkunları İçin

Ryzen 7, oyun severler için mükemmel bir denge sunuyor. Sekiz çekirdek ve 16 iş parçacığı ile bu işlemci, daha yoğun görevler ve oyunlar için ideal. Özellikle bazı Ryzen 7 modelleri, 120 watt’a kadar güç tüketimi ile performansınızı zorlayacak görevlerde bile etkili olabilir. En yeni model olan Ryzen 7 9700X (yaklaşık 16.000 TL) ise Ağustos 2024'te piyasaya sürüldü.

Ancak, tam bir oyun tutkunuysanız, Ryzen 7 7800X3D (yaklaşık 17.000 TL) modeli sizin için daha uygun olabilir. X3D çiplerinin sahip olduğu 3D V-cache teknolojisi, oyun performansını ciddi şekilde artırıyor. Hatta AMD’nin bu teknolojiyi, Ryzen 9000 serisi işlemcilerin bile önüne koyduğunu belirtmekte fayda var.

Eğer bütçeniz sınırlıysa, Ryzen 5 7600 modelini de düşünebilirsiniz. Yaklaşık 7.000 TL fiyat etiketiyle, yine yüksek performans sunan bu model, biraz daha uygun fiyatlı bir alternatif olabilir.

Ryzen 9: Profesyoneller İçin

Eğer simülasyon, 3D modelleme veya diğer yoğun işlemler için güçlü bir işlemciye ihtiyaç duyuyorsanız, Ryzen 9 sizin için en iyi seçenek olacaktır. 16 çekirdeğe kadar çıkan Ryzen 9 9000 serisi, özellikle Photoshop, AutoCAD ya da Blender gibi yazılımlar kullananlar için harika bir çözüm sunuyor. Hatta bazı Ryzen 9 modelleri, daha büyük bir işlemci önbelleğine ihtiyaç duyan özel uygulamalar için tasarlanmış X3D versiyonları da içeriyor.

Ancak, sadece günlük işler ve oyun için bir bilgisayar kullanıyorsanız, Ryzen 9 sizin için gereksiz olabilir. Bunun yerine, paradan tasarruf etmek ve daha iyi bir RAM, ekran kartı ya da büyük bir monitöre yatırım yapmak için Ryzen 7 X3D modellerine yönelmeyi düşünebilirsiniz.

AMD Ryzen İşlemcilerdeki Sayı ve Harflerin Anlamı

Ryzen işlemcilerde model kodları (Ryzen 3, 5, 7 veya 9) dışında, sayı ve harf kombinasyonlarını da göreceksiniz (örneğin, Ryzen 7 7800X3D). İlk rakam, nesil serisini ifade ederken, ikinci rakam bir işlemcinin performans seviyesini gösterir -yani 7, bu modelin Ryzen 7000 neslinden olduğunu ve 8'in ise üst düzey bir işlemci olduğunu belirtir.

Üçüncü ve dördüncü rakamlar genellikle model serisi içindeki varyasyonları belirtir, ancak AMD bu rakamları popüler işlemcilerinde nadiren kullanır.

Bu yüzden, çoğu önerilen Ryzen işlemcisi iki sıfırla biter. Son olarak, ek harfler özel özellikleri gösterir. Örneğin, X, yüksek performansı işaret ederken, 3D ise daha büyük L3 önbelleğe sahip 3D V-Cache teknolojisine sahip işlemcileri belirtir.

Performans Seviyesi

9: Threadripper / Yüksek seviye masaüstü

7, 8: Üst düzey

4 ile 6: Yüksek performans

1 ile 3: Orta seviye

Ek Harfler

X: Aynı modelin yüksek saat hızları ve daha yüksek TDP'ye sahip yüksek performanslı versiyonu

X3D: 3D V-Cache'e sahip, daha büyük L3 önbelleği olan işlemciler

G: Entegre grafik birimine sahip işlemciler (not: bazı Ryzen nesillerinde, örneğin 7000 serisi, tüm modellerde entegre grafik bulunur ancak bu işlemcilerin G ek harfi olmayabilir)

F: Entegre grafik birimi bulunmayan işlemciler

Sonuç Olarak

AMD Ryzen işlemciler, her bütçe ve ihtiyaca uygun seçenekler sunuyor. Ryzen 3 temel kullanıcılar için ideal bir giriş seviyesi işlemciyken, Ryzen 5 günlük kullanım ve oyunlar için mükemmel bir denge sağlıyor. Ryzen 7, oyun performansı açısından en iyi seçeneği sunarken, Ryzen 9 ise profesyonel kullanıcılar için üst düzey bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza göre tercihinizi şekillendirebilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.