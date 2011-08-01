Redmi Book 14 ve 16 (2024) Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, birbirinden heyecan verici ürünleriyle gerçekleştirdiği etkinlikte yine göz doldurdu. Bu sefer tanıtılanlardan biri de Redmi Book 2024 serisi! Şimdi, bu güçlü bilgisayarları daha yakından inceleyelim.

Redmi Book 14 2024: Hafiflik ve Performansın Buluşma Noktası!

Redmi Book 14 2024, iki farklı ekran büyüklüğü ile karşımıza çıkıyor. 14 inçlik versiyon, 2880 x 1800 çözünürlük, 120 Hz tazeleme hızı ve sRGB renk gamının tamamını kapsayan bir ekranla geliyor. Şık, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çeken bu laptop, sadece 1.37 kg ağırlığı ve 15.9 mm kalınlığıyla taşıması kolay.

Intel i5-13500H işlemcisi, çift fan ve 8 mm çift ısı borusuyla 47 Watt performans modunda çalışabiliyor. Bu özellikleri sayesinde, oyunlarda %12'ye kadar daha iyi performans sunuyor. Ayrıca, 16GB LPDDR5-6400 RAM ve 1TB'ye kadar SSD seçenekleri ile donatılan bu bilgisayar, ekstra SSD takmak için ikinci bir M.2 slotu da sunuyor.

Redmi Book 14 2024, yukarıdaki özelliklerin yanı sıra bünyesinde 56W batarya, Thunderbolt 4, HDMI çıkışı, USB-C ve A portu, 3.5mm ses çıkışı gibi özellikleri de barındırıyor.

Redmi Book 16 2024: Büyüklük, Güç ve Şıklık!

Redmi Book 16 2024, 16 inçlik bir dev ekranla geliyor. 2560 x 1600 çözünürlük, 400 nit parlaklık, 120 Hz tazeleme hızı ve %100 sRGB renk gamıyla, bu bilgisayar da görsel şölen vadediyor. Metal gövdesiyle hafif (1.68 kg) ve ince (15.9 mm), bu laptop da taşıması rahat ve şık.

İşlemci, RAM ve SSD özellikleri küçük kardeşiyle aynı olan bu bilgisayar, daha büyük 72W bataryasıyla öne çıkıyor. HyperOS Connect özelliği sayesinde diğer Xiaomi cihazlarıyla gerçek zamanlı iletişim kurabilen bu laptop, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Ayrıca, Redmi Book 2024 serisi, 100 Watt GaN şarj adaptörüyle geliyor. USB-C çıkışı ve Power Delivery özelliği sayesinde sadece 35 dakikada laptopu %50 şarj seviyesine getirebilen bu adaptör, telefonlarınızı da şarj edebilme imkanı sunuyor.

Redmi Book 14 ve 16 (2024) Fiyatı

Redmi Book 14 2024'ün 512 GB depolama versiyonu 592 dolar, 1 TB versiyonu ise 635 dolar fiyatla satışa sunulurken, Redmi Book 16 2024'ün 512 GB versiyonu 621 dolar, 1 TB sürümü ise 663 dolarlık fiyata sahip.

Sizce bu yeni serinin en dikkat çeken özelliği hangisi?