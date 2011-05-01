Nvidia, 2024'te yeni "SUPER" Ekran Kartlarını Duyurabilir

Sağlam bir kaynağa dayandırılan iddiaya göre, ekran kartı devi Nvidia, 2024 yılında yeni "SUPER" ekran kartlarını tanıtabilir. Bu iddiaya göre, Nvidia'nın yeni yılda piyasaya süreceği modeller arasında RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER ekran kartları bulunuyor. Ne yazık ki, tanıtım tarihleri hala net değil, ancak bu kartların, RTX 4080, RTX 4070 Ti ve RTX 4070'e kıyasla daha yüksek performans sunması bekleniyor.

Teknik ayrıntılar henüz bilinmediği için performans farkları hakkında kesin bilgilere sahip değiliz, ancak bu yeni kartların 12 GB, 16 GB ve 20 GB VRAM gibi daha büyük bellek kapasitelerine sahip olabileceği tahmin ediliyor.

Nvidia, son zamanlarda RTX Video Super Resolution teknolojisini duyurarak gündemdeydi. Bu teknoloji, özellikle video kalitesini artırmaya odaklanan yapay zeka sistemlerini kullanarak pikselleşmeyi önlemeyi ve video çözünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. Bu sayede, 1080p videoları kolayca 4K kalitesine yükseltebiliyor ve daha net görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Nvidia'nın bu teknolojiye verdiği destek, RTX 30 ve RTX 40 serisi ekran kartları yanı sıra RTX 20 serisi ekran kartları için de geçerli. Yapay zeka teknolojisi, Nvidia'nın yıllar önce yaptığı büyük yatırımın bir sonucu olarak, video ve oyun performansını artırmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, Nvidia'nın gelecekteki ekran kartlarına ve video kalitesini artırma çabalarına yönelik heyecanı daha da artırıyor.