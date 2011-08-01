Xiaomi'nin Yeni Dizüstü Bilgisayarı Tanıtıldı: Xiaomi Book 14

Xiaomi'nin sadık hayranları, yeni Xiaomi 14 serisi akıllı telefonların global lansmanını dört gözle beklerken, Çinli teknoloji devi uluslararası bilgisayar pazarına yeni bir giriş yaptı. Xiaomi Book 14 adını taşıyan bu dizüstü bilgisayar, yüksek çözünürlüklü bir ekrana ve son nesil Intel işlemcilere sahip.

Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 2.8K yüksek çözünürlüklü ekran, 120 Hz yenileme hızı, 300 nit maksimum parlaklık ve 1500:1 kontrast oranına sahip 14 inçlik bir ekran yer alıyor. Ayrıca, bu panel sRGB renk gamının tamamını kapsıyor ve renk doğruluğu önemli olan grafik tasarım veya fotoğraf düzenleme gibi kullanım senaryoları için ideal bir tercih olacak.

Xiaomi Book 14, iki farklı konfigürasyonla sunuluyor. Üst düzey model, Intel Core i5-12500H işlemci, Intel Iris Xe grafik birimi, 16 GB RAM ve 512 GB PCIe 4.0 SSD ile güçlendirilmiş. Daha ekonomik bir seçenek olarak ise Intel Core i3-1220P işlemci, Intel UHD grafik birimi, 8 GB RAM ve 256 GB PCIe 4.0 SSD ile donatılmış bir model bulunuyor.

Bu dizüstü bilgisayar, yaklaşık 12 saatlik kesintisiz pil ömrü sunan 56 Wh kapasiteli bir batarya ile birlikte geliyor. Bağlantı seçenekleri arasında HDMI 2.1, USB-C 3.2 Gen 2, WiFi 6 ve Bluetooth 5.2 bulunuyor. Xiaomi Book 14, Windows 11 Home işletim sistemi yüklü olarak kutudan çıkıyor ve oldukça taşınabilir bir cihaz, sadece 1.37 kg ağırlığında.

Şu an için Xiaomi Book 14'ün piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında net bilgiler bulunmuyor. Ancak ürün, Xiaomi'nin global web sitesinde listelenmiş durumda, bu da lansmanın çok da uzakta olmadığını gösteriyor. Xiaomi'nin yeni dizüstü bilgisayarının ne gibi sürprizlerle geleceğini görmek için sabırsızlanıyoruz!