Mac Mini Türkiye'de Zamlandı: Giriş Seviyesi Model Kaldırıldı!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:23 - Tarih: 02 Mayıs 2026 - Yorum: 0

Mac MiniApple, Türkiye’de Mac mini ürün gamında sessiz bir değişikliğe gitti. Uzun süredir stoklarda yer almayan 256 GB’lık versiyon tamamen kaldırılırken, artık en düşük seçenek 512 GB depolama sunan model oldu. Bu modelin güncel satış fiyatı zamlanarak 50.499 TL seviyesine yükseldi.

Siparişlerde Bekleme Süresi Arttı

Resmi satış kanallarında verilen siparişlerde teslimat aralığı 3-4 haftaya kadar uzamış durumda. Sınırlı tedarik, kullanıcıların cihazlara ulaşmasını zorlaştıran başlıca faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre, küresel ölçekte yaşanan donanım ve üretim kaynaklı aksaklıklar sürüyor.

Apple cephesi, sorunların kısa vadede tamamen çözülmesinin zor olduğunu belirtirken, stok dengesinin önümüzdeki dönemde kademeli olarak iyileşmesi bekleniyor.


