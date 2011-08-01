Yapay Zeka Yüzünden İşsiz Kalıyorlar: 8 Bin Kişi Etkilenecek!

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirket içinde yaptığı değerlendirmede yaklaşık 8.000 çalışanın işine son verileceğini duyurdu. Bu adımın temel nedeni olarak artan yapay zeka altyapı yatırımları gösterildi.

Bütçe Yapay Zekaya Kayıyor

Şirket, 2026 yılı için sermaye harcaması hedefini 125-145 milyar dolar aralığına yükseltti. Veri merkezleri ve AI sistemlerine ayrılan bütçe büyürken, operasyonel giderlerde kısıtlamaya gidildi. Bu durum, özellikle insan kaynakları tarafında daralmayı beraberinde getirdi.

Sektörde ise bu tür kararlar tartışma yaratıyor. Sam Altman daha önce benzer adımların “AI gerekçesiyle” açıklanmasını eleştirirken, NVIDIA cephesinden gelen değerlendirmeler, artan altyapı maliyetlerinin bu dönüşümü hızlandırdığını ortaya koyuyor.