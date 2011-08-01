Google Fotoğraflar Toplu İndirme Sorunu Çözüldü

Google, Google Fotoğraflar kullanıcılarının son dönemde sıkça karşılaştığı toplu indirme sorununa yönelik düzeltmeyi devreye aldı. Özellikle büyük boyutlu medya arşivlerini indiren kullanıcılar, açılmayan veya bozuk ZIP dosyalarıyla karşılaşıyordu. Yapılan güncellemeyle birlikte bu problem tamamen giderildi.

4 GB Üzeri Arşivlerde Kritik Hata

Sorunun kaynağının, arşiv oluşturma sürecinde kullanılan Storage Manager aracındaki bir sınırlamadan kaynaklandığı açıklandı. 4 GB’ı aşan dosyalarda sistemin hatalı çalışması, indirilen arşivlerin kullanılamaz hale gelmesine neden oluyordu. Bu durum özellikle geniş fotoğraf ve video arşivine sahip kullanıcıları etkiledi.

Şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre mühendislik ekipleri hatayı tespit ederek gerekli düzeltmeleri tamamladı. Yeni güncelleme ile birlikte artık büyük boyutlu arşivler de sorunsuz şekilde indirilebiliyor. Ayrıca yaşanan aksaklık nedeniyle kullanıcılardan özür dilendi.