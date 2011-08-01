Spotify Premium Aboneliğine Kısa Süreli İndirim Geldi!

Spotify, kullanıcı sayısını artırmaya yönelik yeni kampanyasını duyurdu. Platform, Premium abonelik hizmetini sınırlı süreyle %50 indirimli olarak sunmaya başladı. Sunulan bu teklif, özellikle platformu ilk kez denemek isteyenlere hitap ediyor.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre kampanya, 28 Nisan tarihine kadar geçerli olacak. Bu fırsattan yalnızca daha önce Premium üyelik kullanmamış kişiler yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında kullanıcılar, ilk 6 ay boyunca aylık 49 TL ödeyerek reklamsız müzik ve podcast deneyimine erişebilecek. Süre bitiminde ise abonelik otomatik olarak güncel fiyat olan 99 TL üzerinden devam edecek. Ödeme ve üyelik detaylarına uygulama ve resmi web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.