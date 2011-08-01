Apple Music Fiyatları Zamlandı! İşte Yeni Apple Music Türkiye Fiyatları

Teknoloji devi Apple, müzik platformu Apple Music için Türkiye'de abonelik ücretlerini güncelledi. Bu değişiklikle birlikte, müzikseverlerin aylık ödeme yapacakları miktarlar maalesef arttı. İşte yeni Apple Music fiyatları ve güncellemeler!

Daha önce Türkiye'de öğrenci paketi aylık 9,99 TL, bireysel abonelik 19,99 TL ve aile paketi 29,99 TL seviyelerindeydi. Ancak yapılan zamla birlikte öğrenci aboneliği 19,99 TL'ye, bireysel abonelik 39,99 TL'ye, aile aboneliği ise 59,99 TL'ye yükseldi. Bu fiyat artışlarıyla birlikte Apple Music kullanıcıları, müzik dinleme deneyimleri için biraz daha fazla ödeme yapacaklar.

Bu zam haberleri, Apple'ın oyun odaklı servisi Apple Arcade için yapılan zamdan kısa bir süre sonra geldi. Apple, Arcade abonelik ücretini 34,99 TL'den 69,99 TL'ye çıkarmıştı. Bu artışlar, Apple'ın hizmetlerine olan talebin artmasıyla birlikte gerçekleşmiş gibi görünüyor.

Öte yandan, Apple Music'in bu yılın sanatçısı olarak seçtiği isim Taylor Swift oldu. Swift, 2023'ün ilk 10 ayında 65 şarkısıyla "Global Daily Top 100" listesine girerek büyük bir başarı elde etti. Swift, bu başarı için duyduğu onuru dile getirirken, Apple yetkilileri de sanatçının müzik endüstrisindeki etkisini övgüyle karşıladı.

Bu değişikliklerle birlikte, Apple Music kullanıcıları yeni fiyatlandırmalara ayak uydurabilir ve müzik dolu anların keyfini çıkarmaya devam edebilirler. Sizce bu fiyat artışları nasıl karşılanmalı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!