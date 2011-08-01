Spotify Abonelik Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Fiyatlar Sizi Şaşırtabilir!

Gün geçmiyor ki yeni bir zam haberi ile karşılaşmayalım! Çevrimiçi müzik platformu olan Spotify, ABD'deki zamlı abonelik tarifelerinden sonra, Türkiye'deki aboneliklerin de fiyatını yükseltti. Bu bağlamda, Spotify zamlı abonelik fiyatları ne kadar oldu? detayları haberimizde bulabilirsiniz!

Hiç şüphesiz ki, çevrimiçi müzik uygulaması olarak öne çıkan Spotify, milyonlarca kullanıcının ilk tercihi olarak üst sıralarda yer alıyor. Bir süre önce ABD'deki abonelik ücretlerine zam yapan şirketin bu hamlesi, Türkiye'deki abonelik fiyatlarının da artacağının habercisiydi. Peki, Spotify yeni abonelik fiyatları ne oldu? Türkiye'deki Spotify zamlı abonelik fiyatları ne kadar?

Spotify Yeni Abonelik Fiyatları

Spotify; Bireysel abonelik paketi: 29,99 TL’den 39,99 TL’ye; Duo paketi: 39,99 TL’den 54,99 TL’ye; Aile paketi: 49,99 TL’den 64,99 TL’ye ve Öğrenci paketi ise 14,99 TL’den 21,99 TL’ye yükseldi.

Zamlı abonelikler karşısında, Spotify kullanıp kullanmama kararı elbette sizlerin ancak söz konusu kaliteli bir platformda müzik dinlemek olunca, gelen veya gelecek olan zamlar herhangi bir abonelik iptali durumunun yaşanmasına neden olmayacak gibi. Ancak, bunu zaman gösterecek elbette.